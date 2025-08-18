Nazlıaka'dan HÜDA PAR'lı Faruk Dinç'e sert yanıt: 'Cumhuriyet ile kavganızın ilanıdır'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu hafta hazırlanan Cuma hutbesinde kadınların miras hakkıyla ilgili yer alan ifadelere tepki gösterdi.

Nazlıaka paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nde miras hukuku Türk Medeni Kanunu ile düzenlenir. Kadın ve erkek mirasta eşittir. Anayasa’nın 10. maddesi, devletin bu eşitliği sağlamakla yükümlü olduğunu söyler. Bu hutbe, iki erkeğe bir kadın payı anlayışını meşrulaştırarak hem Medeni Kanun’a hem de eşitlik ilkesine aykırıdır. Kadınların eşit pay talep etmesi haksızlık değil, yasal bir haktır."

"ADİL, SİVİL VE YENİ BİR ANAYASA ŞARTTIR"

Nazlıaka'nın bu sözlerine HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Demek ki Anayasa, İslâm’a aykırıymış... Nüfusunun %99’u Müslüman olan bir millete, %1’in düşünceleri dayatılamaz! Toplumun tüm kesimlerini kapsayan, adil, sivil ve yeni bir Anayasa şarttır!" diyerek yanıt verdi.

Aylin Nazlıaka da Faruk Dinç'in bu sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Sayın Dinç, “Anayasa İslam’a aykırıymış” sözleriniz, aslında Cumhuriyet ile kavganızın ilanıdır. Kadınların eşit miras hakkını hedef almak, kadınların yüzyıllık mücadelesine, alın terine ve kazanımlarına saldırıdır.

"SİZİN ŞAHSİ İNANÇ YORUMLARINIZA GÖRE ŞEKİLLENMEZ"

Haddinizi bilin! Bu ülkenin anayasası milletin ortak sözleşmesidir, sizin şahsi inanç yorumlarınıza göre şekillenmez. Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli laikliktir, eşitliktir, özgürlüktür. Kadınların eşitliği pazarlık konusu değildir, olmayacaktır!

Kazanılmış haklarımıza el uzatmaya kalkan, karşısında yalnızca kadınları değil, tüm milleti bulacaktır.

Cumhuriyet’in ışığını söndürmeye çalışan anlayış karşısında, dimdik durmaya ve son nefesimize kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."