Nazlıaka, tüzük değişikliği için kadınlardan gelen önerileri anlattı: Fermuar sistemi gelsin

Yayınlanma: 06.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.07.2024 - 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “303 ilçede ilk kez kadın kolları kurduk. Toplam 973 ilçede de örgütlendik. 220 bin yeni kadın üye yaptık. Şu an toplam 550 bine yakın kadın üyemiz var” dedi. Gelecek dönemde üye sayısını bir milyona çıkarmak istediklerini vurgulayan Nazlıaka, “Yeni dönemde ev kadınları komitesi kuracağız. Bu komitelerin bir apartmandaki, bir sokaktaki, bir mahalledeki kadınları partiye üye yapma hedefi olacak” ifadelerini kullandı. CHP’nin eylülde yapacağı tüzük kurultayı için kadın kollarından gelen önerileri de paylaşan Nazlıaka, “Karar alma sürecinde oy hakkına sahip olmak istiyorlar. Bu olursa il veya ilçe yönetim toplantılarında karar alınırken doğal üye olarak oy kullanabilecekler” dedi. Nazlıaka, önerileri de şöyle sıraladı: 4 Kadın kolları merkez yönetim kurulu üyelerinin doğal kurultay üyesi olması. 4 Belirlenecek başarı kriterlerini tutturan kadın kolları başkanlarının seçilebilir yerlerden milletvekili veya belediye başkan adayı olması. 4 Milletvekili listelerinin bir kadın bir erkek olacak şekilde hazırlandığı fermuar sisteminin parti tüzüğüne işlenmesi. 4 Kadın kollarının mali özerkliği olması. Partiye verilen Hazine desteğininin yüzde 5’inin doğrudan kadın kollarına ayrılması

