Nazlıaka, tüzük değişikliği için kadınlardan gelen önerileri anlattı: Fermuar sistemi gelsin
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 4 Ağustos’ta seçime gidecek kadın kolları örgütünün çalışmalarını ve yeni döneme ilişkin hedeflerini anlattı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “303 ilçede ilk kez
kadın kolları kurduk. Toplam
973 ilçede de örgütlendik.
220 bin yeni kadın üye
yaptık. Şu an toplam 550
bine yakın kadın üyemiz
var” dedi. Gelecek dönemde
üye sayısını bir milyona
çıkarmak istediklerini
vurgulayan Nazlıaka, “Yeni
dönemde ev kadınları komitesi
kuracağız. Bu komitelerin
bir apartmandaki,
bir sokaktaki, bir
mahalledeki
kadınları partiye
üye yapma
hedefi olacak”
ifadelerini
kullandı.
CHP’nin
eylülde yapacağı tüzük
kurultayı için kadın
kollarından gelen önerileri de
paylaşan Nazlıaka, “Karar
alma sürecinde oy hakkına
sahip olmak istiyorlar. Bu
olursa il veya ilçe yönetim
toplantılarında karar
alınırken doğal üye olarak
oy kullanabilecekler” dedi.
Nazlıaka, önerileri de şöyle
sıraladı:
4 Kadın kolları merkez
yönetim kurulu üyelerinin
doğal kurultay üyesi olması.
4 Belirlenecek başarı
kriterlerini tutturan kadın
kolları başkanlarının seçilebilir
yerlerden milletvekili veya
belediye başkan adayı olması.
4 Milletvekili listelerinin bir
kadın bir erkek olacak şekilde
hazırlandığı fermuar sisteminin
parti tüzüğüne işlenmesi.
4 Kadın kollarının
mali özerkliği
olması. Partiye
verilen Hazine
desteğininin
yüzde 5’inin
doğrudan
kadın kollarına
ayrılması
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