Ne bayılma ne bütçe... AKP ciğer partisinde!
TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken AKP'li vekillerden dikkat çeken bir hamle geldi. AKP Diyarbakır milletvekili Suna Kepoğlu Ataman, ciğer partisi verdi.
TBMM Genel Kurulunda devam eden bütçe görüşmeleri, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kürsüde konuşurken fenalaşması nedeniyle bugüne ertelenmişti.
Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ederken AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman ciğer partisi verdi.
Ataman, yöresel yemek olan mangalda ciğer ikramını hem basın mensuplarına hem de milletvekilerine yaptı. O görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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