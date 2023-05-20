Necdet Saraç: Kılıçdaroğlu ortak yayın yapmalıdır

Yayınlanma: 20.05.2023 - 19:22

Güncelleme: 20.05.2023 - 19:22

TELE 1 yazarı Necdet Saraç, HALK TV canlı yayınına konuk oldu. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az süre kaldığını hatırlatan Saraç, Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Katılacağı ortak yayının 'güven açısından' çok önemli olacağını dile getiren Saraç, Türkiye'nin yüzde 40 ile yüzde 60 arasında bloklaştığını vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun 'yüzde 60'lık kesimden oy almasının' önemini anlatan Saraç, şunları söyledi:

"Seçime 7-8 gün var. Bence bir ortak yayına ihtiyaç var. Kılıçdaroğlu'nun yapacağı en önemli işlerden birisi bir ortak yayındır. Çok net, Halk TV, TELE 1, KRT, Sözcü ve diğer mecralar, internet mecrası, radyolar... Bir ortak yayına ihtiyaç var.

4 gündür muhalif seçmen kendi kendini terapi etti. Pazar şoku atlatıldıktan sonra Pazartesi günü birçok kişinin kendisini terapi ettiğini gördüm. Kılıçdaroğlu'nun çıkışı ile birlikte bu biraz daha yukarıya doğru çıktı.

Bazen aynı yöntemleri uygulayabilirsin. Mesela bir ortak yayın, güven açısından son derece önemli. Kaç gazeteciyle yapılır, tek mi olur, her kanaldan birer mi olur hiç önemli değil.

Senin sonuçta hitap edeceğin kitle, yüzde 50, üzerine koy yüzde 55. Seçim öncesi Türkiye 40'a 60 bloklaşmış diye konuşuyorduk. Sen oyu yüzde 60'tan alacaksın. 50+1'i geçecekse Kılıçdaroğlu, o yüzde 60'ın içinden alacaktı.

Böyle bir ortak yayının en önemli yanı güvendir. Siyasetin temel kriterlerinden birisi güven. Değişim isteyenlerin bir dezavantajı var. Karşında küfürbaz bir yapı var. Bu kavram doğrudur. Küfür ediyor. Karşında sürekli yalan üreten bir yapı var. Aradan 10 yıl geçmiş 'camide içki içildi' diyen bir yapı var. Yalanları öyle bir yalan ki...

Buna inanan bir seçmen kitlesi var. Bu son derece önemli. Kendi gerçeğimizi de göreceğiz. Sen bugün de maksimum Türkiye'de hitap edeceğin kesim yüzde 60'dır. Senin yüzde 100'e hitap etmen için iktidar olman lazım."