Nesrin Nas uyardı: 'Son kale CHP’yi devirmek istiyorlar'

11 Ekim 2022 Salı, 04:00

Eski Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı Nesrin Nas, Cumhuriyetten kalan son kurum olan CHP’nin iktidar tarafından kriminalize etme yoluyla “yok edilmeye” çalışıldığını belirtti.

Nas, son dönemde CHP üzerinden yürütülmeye çalışılan tartışmalara ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Mersin saldırısının sonrası yaşananları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yönelik “milli güvenlik sorunu” değerlendirmelerini anımsatan Nas, CHP hariç Cumhuriyetin tüm kurumlarının iktidar tarafından yok edildiğini kaydetti. Nas, “AKP ve MHP’nin CHP’yi kriminalize etme çabalarının perde arkasında yatan şey şu: 20 yılda Cumhuriyetin tüm kurumlarını yok ettiler, elimizde hiçbir kurum kalmadı. 1923’te kurulmuş cumhuriyeti anımsatan ve Cumhuriyetten elimizde kalan tek kurum şu anda CHP” dedi.

"ELDEKİ SON KALE"

CHP’yi kimi zaman kendisinin de eleştirdiğini ancak partinin varlığının iktidarın yapmak istedikleri noktasında “fren mekanizması” olduğunu kaydeden Nas, şunları söyledi: “CHP’nin varlığı nedeniyle AKP ve MHP her istediğini, istediği şekilde yapamıyor. Bu nedenle iktidar kendisine engel olan, limit koyan ve kendisi dışında bir Cumhuriyetin varlığını hatırlatan Cumhuriyetin son kalesini devirmeye çalışıyor.” Nas, iktidarın “kendi cumhuriyetini” kurmayı amaçladığını bu nedenle CHP’ye sadece bir muhalefet partisi olarak bakmadıklarını dile getirdi. CHP’nin “ikinci yüzyıla çağrı” söylemine ve beyannamesine de değinen Nas, “CHP, mevcut Cumhuriyetin ikinci yüzyılda yeniden inşa edilebileceğine hak ve özgürlüklere işaret ediyor. Bu mevcut iktidarın istemediği bir durum. O nedenle de Cumhuriyetten kalan son kaleyi devirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.