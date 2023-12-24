Netanyahu'dan 'ABD saldırı planından vazgeçirdi' iddialarına yalanlama

Yayınlanma: 24.12.2023 - 20:02

Güncelleme: 24.12.2023 - 20:25

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisini Lübnan’a yönelik saldırı planından vazgeçirdiği iddialarını yalanladı. Netanyahu, İsrail’in askeri operasyonlarıyla ilgili kararları kendi değerlendirmeleri ışığında verdiğini ve başka ülkelerden etkilenmediğini belirterek, "ABD’nin bizi bölgedeki operasyonel eylemlerden alıkoyduğu ve alıkoymakta olduğu yönünde hatalı haberler gördüm, bu doğru değil. İsrail egemen bir devlettir. Savaştaki kararlarımız operasyonel değerlendirmelerimize dayanmaktadır” dedi.

İsrail’in operasyon kararları konusunda bağımsız olduğunu aktaran Netanyahu, "Bu kararlar dış baskılar tarafından dikte edilmemektedir. Kuvvetlerimizin nasıl kullanılacağına ilişkin karar İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) bağımsız kararıdır, başka kimsenin değil" dedi.

'BIDEN İKNA ETTİ'

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, İsrail’in 7 Ekim’de Filistin ile çatışmaların patlak vermesinden kısa süre sonra Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine saldırı planladığı öne sürülmüş, Biden’ın 11 Ekim’de 45 dakikalık bir telefon görüşmesiyle Netanyahu’yu söz konusu saldırıyı gerçekleştirmemesi konusunda ikna ettiği iddia edilmişti. Telefon görüşmesi sırasında İsrail savaş uçaklarının havalandığı ve saldırı için hazır olduğu öne sürülen haberde, Biden’ın Netanyahu’nun bu eyleminin sonuçlarını bir kez daha düşünmesini istediği kaydedilmişti.