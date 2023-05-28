Nevşehir Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Nevşehir'de ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:35

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:35

Nevşehir'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS NEVŞEHİR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Nevşehir'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 98.5'i açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA NEVŞEHİR'DE NE KADAR OY ALDI?

Nevşehir'de Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 33.79 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA NEVŞEHİR'DE NE KADAR OY ALDI?

Nevşehir'de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 66.21 oy aldı.

14 MAYIS NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Nevşehir seçim sonuçları! Nevşehir'de Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Nevşehir'de kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN NEVŞEHİR'DE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de yüzde 62.88 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NEVŞEHİR'DE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de yüzde 30.64 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN NEVŞEHİR'DE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Nevşehir'de yüzde 6.08 oranla oy aldı.