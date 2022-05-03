Nevşehir'de AKP heyeti bayramlaşmaya geldi, tepkiyle karşılaştı
Nevşehir'de AKP heyetinin Acıgöl’e yaptığı bayramlaşma ziyaretine kendisinin de 'davaya sevdalı' olduğunu söyleyen bir yurttaşın tepkisi damga vurdu.
Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bayramlaşma ziyaretine gelen AKP'li milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.
AKP'li milletvekillerinin ilçede AKP İl Başkanı Ali Kemikkıran ile AKP'li Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş'ın da eşlik ettiği ziyareti sırasında bazı yurttaşlar, taleplerini iletmek isterken karşılaştıkları muameleye kızdı.
Talebini dile getirmek isterken itildiğini belirten bir yurttaş, AKP'li milletvekillerine "Bu hareket nedir? Yıllardır bizde bu sevdadayız, sizden iyi sevdalıyız" diye tepki gösterdi. Yıllardır dile getirdikleri doğalgaz beklentilerinin bir türlü karşılanmaması nedeniyle de milletvekilleri tepki gösterdi.
Bu sırada milletvekillerinin tartışmadan uzak durma çabası dikkat çekerken AKP İl Başkanı Ali Kemikkıran'ın "Bir kaygı, endişe olsa, eğer yapamayacak olsak buraya bu heyet komple gelmeyiz. Biz Allah için yapıyoruz” diyerek yurttaşı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.
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