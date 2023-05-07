Nevşin Mengü'den 'Konya' uyarısı: Pankartların kesilip indirildiği aktarılıyor

Yayınlanma: 07.05.2023 - 21:18

Güncelleme: 07.05.2023 - 21:18

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Ekrem İmamoğlu yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alındı. Miting yarıda kesildi. Bazı yurttaşlar yapılan saldırıda yaralandı.

Gazeteci Nevşin Mengü, İmamoğlu'nun AKP'nin yüksek oy aldığı illerden biri olan Konya'da miting yapacağını hatırlatarak "Yarın İmamoğlu’nun Konya mitingi var. Chp’liler kentte mitingin pankartlarının kesilip indirildiğini aktarıyor" ifadelerini kullandı.