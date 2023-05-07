Nevşin Mengü'den 'Konya' uyarısı: Pankartların kesilip indirildiği aktarılıyor
Gazeteci Nevşin Mengü, bugün taşlı saldırıya uğradıktan sonra mitingi yarıda kesmek zorunda kalan Ekrem İmamoğlu'nun yarın Konya mitinginin olduğunu hatırlatarak, "CHP’liler kentte mitingin pankartlarının kesilip indirildiğini aktarıyor" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Ekrem İmamoğlu yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alındı. Miting yarıda kesildi. Bazı yurttaşlar yapılan saldırıda yaralandı.
Gazeteci Nevşin Mengü, İmamoğlu'nun AKP'nin yüksek oy aldığı illerden biri olan Konya'da miting yapacağını hatırlatarak "Yarın İmamoğlu’nun Konya mitingi var. Chp’liler kentte mitingin pankartlarının kesilip indirildiğini aktarıyor" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan 'sağduyu' çağrısı
- İmamoğlu’na Erzurum’da provokasyon
- 1 milyar dolarlık ihale iddiası eşliğinde izlenimler
- O kişi için harekete geçildi
- İmamoğlu'na Erzurum'da engel
- Yandaş yazar Fuat Uğur'dan skandal sözler
- 'Türk spor tarihinin kara lekesidir'
- SGK'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- İmamoğlu'ndan 'kaset' açıklaması
- Bakan Özer açıkladı: Okullara 'seçim' tatili!