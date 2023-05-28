Niğde Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Niğde'de ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:36

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:36

Niğde'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS NİĞDE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Niğde'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 93.3'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA NİĞDE'DE NE KADAR OY ALDI?

Niğde'de Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 38.59 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA NİĞDE'DE NE KADAR OY ALDI?

Niğde'de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 61.41 oy aldı.

14 MAYIS NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Niğde seçim sonuçları! Niğde'de Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Niğde'de kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN NİĞDE'DE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Niğde'de yüzde 58.48 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NİĞDE'DE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Niğde'de yüzde 34.93 oy aldı.

SİNAN OĞAN NİĞDE'DE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Niğde'de yüzde 6.07 oy aldı.