Nijer Başbakanı Zeine'den Türkiye’ye kritik ziyaret
Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Türkiye’ye ziyarette bulunacak.
1 Şubat Perşembe günü Ankara’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Nijer arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
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