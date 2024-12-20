Nitelikli cinsel saldırı suçundan ceza istendi

Yayınlanma: 20.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2024 - 04:00

Malatya’da ağustos ayında zihinsel engelli S.M’nin (31) öz amcası tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddia edildi. Amca H.M. hakkında “nitelikli cinsel saldırı” ve “konut dokunulmazlığına ihlal” suçundan dava açılırken önceki gün görülen duruşmada savcı mütalaasını verdi. 10 Nisan tarihine ertelenen duruşmanın ardından Cumhuriyet, davanın takipçisi olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Nur Banu Satılmış ile konuştu.

‘HUSUMET VAR DEDİ KANITLAYAMADI’

Avukat Satılmış, “Zihinsel engelli kızımızın yaşadığı evine sanık amca, birçok kez hiç kimsenin olmadığı saatlerde gelip gidiyormuş. Son olayda ise kızımız durumu annesine söylemiş. Biz bunun zaten sistematik olduğunu düşünüyoruz. Sanığın kendisine iftira atıldığına yönelik savunmaları var. Fakat aralarındaki husumeti kanıtlayamadı. Bunu suçtan kurtulmak için söylediği açıktır. Mütalaayı olumlu buluyoruz” ifadelerini kullandı.