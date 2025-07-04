CHP'yi hedef alan operasyon dalgalarının yeni hedefi bu kez Antalya oldu. Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne polis operasyon düzenledi. Operasyonda Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara gözaltına alındı. Peki, Niyazi Nefi Kara kimdir? Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara neden gözaltına alındı? Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara kaç yaşında, nereli?





NİYAZİ NEFİ KARA KİMDİR?

Niyazi Nefi Kara, 1969 yılında Manavgat'a bağlı Hatipler köyünde yörük bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Manavgat'ta tamamladı. Lise eğitimine Manavgat Lisesi'nde başladı ancak daha sonrasında Antalya Lisesi'ne kaydolarak oradan mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nda tıp uzmanlığı eğitimini tamamladı.

NİYAZİ NEFİ KARA'NIN HAYATI VE SİYASİ KARİYERİ

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi CHP parti tüzüğüne göre Antalya ilinde yapılan ön seçimde CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı geride bırakarak 1. sırada yer aldı ve genel seçim sonuçlarına göre milletvekili seçildi.[4] Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde de milletvekili seçildi.

2024 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'den Manavgat Belediye Başkan Adayı oldu. Yapılan seçimlerde en yakın rakibi Süleyman Okudan'a 5.629 oy fark atarak Manavgat Belediye Başkanı seçildi.

NİYAZİ NEFİ KARA EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Niyazi Nefi Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Dr. Hacer Ceyhan Kara ile evli olup İpek ve Ali Çağın adında iki çocuğu vardır.