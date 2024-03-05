Nükhet Hotar bir kez daha Meclis gündeminde

Yayınlanma: 05.03.2024 - 09:25

Güncelleme: 05.03.2024 - 09:25

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, meslek dışından büyükelçi atamalarını TBMM gündemine taşıyarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

CHP'li Tan, önerge gerekçesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınarak Büyükelçi olarak atanan Fatma Seniha Nükhet Hotar hakkında iddiaları sıralayarak, “T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda Cumhuriyet tarihimizin başından bu yana ‘istisnaî’ bir uygulama olarak karşımıza çıkan ‘meslek dışından büyükelçi atamaları’ AKP hükümetleri döneminde ‘rutin’ bir uygulamaya dönüştürülmüştür. Bir yandan Bakanlığın yetkin kadroları siyasi baskı altına alınmış, diğer yandan uzun yıllar hizmet vermiş meslek memurlarının hakkı olan büyükelçilik kadroları da bu görev için ehil olmayan birtakım siyasetçilere teslim edilmiştir” dedi.

“Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın defalarca Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının itibarına yönelik kamuoyunda kullandığı küçültücü ve yersiz ifadeler, yalnızca onun değil siyasi kadrolarının da Bakanlık personeline yönelik bakışı hakkında fikir vermektedir” diye devam eden Tan, “Bu yüzden, meslek dışı büyükelçi atamalarıyla göreve gelen bazı büyükelçilerin, alt kademedeki personele meslek adabına uymayan şekilde muamele ettikleri, bazı yerlerde onlara yıldırmaya (mobbing) varacak davranışlarda bulundukları iddiaları sıklıkla kamuoyu gündemine gelmiştir. Meslek dışı büyükelçi atamaları konusunda tartışma yaratan isimlerden birisi de 17 Şubat 2024 tarihinde Akdeniz İçin Birlik Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi unvanı verilen Fatma Seniha Nükhet Hotar’dır. 14 yıl AKP Genel Başkan Yardımcılığı, 4 dönem milletvekilliği yapmış ve 2018 yılında Cumhurbaşkanı tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) rektörlüğüne atanmış olan Hotar’ın hakkında, atandığı günden görev süresi dolana kadar ‘mobbing, psikolojik taciz, iftira, haksız soruşturmalar’ gibi nedenlerin de arasında bulunduğu çok sayıda dava açılmıştır” diye konuştu.

FETÖ BORSASI İDDİALARI

Nükhet Hotar hakkındaki iddiaları sıralayan CHP’li vekil, “Hotar’ın özellikle DEÜ Rektörlüğü unvanını kötüye kullandığı, üniversite bünyesinde çok ciddi yolsuzluk iddiaları içinde adının geçtiği ve 2020 yılında Sayıştay’ın resmi denetimi için kendisine yapılmış 40 resmi bilgi ve belge talebini yanıtsız bıraktığı iddiaları defalarca basına yansımıştır ve kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Bunların yanında Hotar’ın adı, ‘FETÖ Borsası’ olarak anılan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu iddiasıyla yargılanan bazı kişilerin yargılama süreçlerine rüşvet karşılığı etki eden bir çete örgütlenmesi ile basında sıkça anılmıştır’ ifadelerini kullandı.

Namık Tan’ın, Bakan Fidan’a yönlendirdiği sorular şöyle: