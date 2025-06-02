Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye ziyaret: 'Mesele Meclis'te konuşulabilecek noktaya gelmiştir'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Meclis’teki parti gruplarına yönelik ziyaret turuna devam etti.

Bugün ilk görüşmesini DEM Parti'ye yapan Kurtulmuş'a AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta eşlik etti.





Kurtulmuş'u DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli karşıladı.

GÖRÜŞME SONRASI KISA AÇIKLAMA

Görüşme sonrası taraflardan kısa açıklama geldi.

Ziyaret sonrası söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Bugün Meclis Başkanımız bizleri ziyaret etti. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde bir seçim gerçekleşecek. Biz Numan Bey’in seçileceğini biliyoruz, kendisine şimdiden başarılar diliyoruz” dedi.

Hatimoğulları, "Önümüzdeki süreçte Sayın Bahçeli'nin ifade etmiş olduğu, parlamento bünyesinde komisyon çalışmaları da Sayın Başkan tarafından başlatılacağını dinlemiş olduk. Nazik ziyaretleri için teşekkürlerimizi iletiyor, başarılar diliyoruz" dedi.

“TARİHİ FIRSAT DEĞERLENDİRİLMELİ”

Numan Kurtulmuş ise şöyle konuştu:

"Yapıcı bir fikir teatisinde bulunduk. Türkiye'nin terörden kurtulması, birlik, kardeşliğin sağlanması bakımından TBMM'nin üzerine düşen sorumlulukların yerine getirilmesini müzakere ettik. Mesele artık TBMM’de konuşulabilecek hale gelmiştir. Burada bütün siyasi partilerin yapıcı bir üslupla sürecin sonlandırılması ve tarihi fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. TBMM'de kurulacak komisyonun verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Bu dönemin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

İYİ PARTİ VE YENİ YOL GRUBUNU DA ZİYARET EDECEK

Öte yandan Kurtulmuş, bugün İYİ Parti ve Yeni Yol grubunu ziyaret edecek.