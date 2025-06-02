Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye ziyaret: 'Mesele Meclis'te konuşulabilecek noktaya gelmiştir'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Meclis’teki parti
gruplarına yönelik ziyaret turuna devam etti.
Bugün ilk görüşmesini DEM Parti'ye yapan Kurtulmuş'a AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta eşlik etti.
Kurtulmuş'u DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli karşıladı.
GÖRÜŞME SONRASI KISA AÇIKLAMA
Görüşme sonrası taraflardan kısa açıklama geldi.
Ziyaret sonrası söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Bugün Meclis Başkanımız bizleri ziyaret etti. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde bir seçim gerçekleşecek. Biz Numan Bey’in seçileceğini biliyoruz, kendisine şimdiden başarılar diliyoruz” dedi.
Hatimoğulları, "Önümüzdeki süreçte Sayın Bahçeli'nin
ifade etmiş olduğu, parlamento bünyesinde komisyon çalışmaları da Sayın Başkan
tarafından başlatılacağını dinlemiş olduk. Nazik ziyaretleri için
teşekkürlerimizi iletiyor, başarılar diliyoruz" dedi.
“TARİHİ FIRSAT DEĞERLENDİRİLMELİ”
Numan Kurtulmuş ise şöyle konuştu:
"Yapıcı bir fikir teatisinde bulunduk. Türkiye'nin
terörden kurtulması, birlik, kardeşliğin sağlanması bakımından TBMM'nin üzerine
düşen sorumlulukların yerine getirilmesini müzakere ettik. Mesele artık TBMM’de
konuşulabilecek hale gelmiştir. Burada bütün siyasi partilerin yapıcı bir
üslupla sürecin sonlandırılması ve tarihi fırsatın en iyi şekilde
değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. TBMM'de kurulacak komisyonun verimli
şekilde çalışması mümkün olsun. Bu dönemin hayırlı uğurlu olmasını temenni
ediyorum."
İYİ PARTİ VE YENİ YOL GRUBUNU DA ZİYARET EDECEK
Öte yandan Kurtulmuş, bugün İYİ Parti ve Yeni Yol grubunu ziyaret
edecek.