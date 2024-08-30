Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında 'Can Atalay' çıkışı: 'AYM'nin bize yazdığı bir metin yok'

Yayınlanma: 30.08.2024 - 13:23

Güncelleme: 30.08.2024 - 13:24

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklanan ve Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen tahliye edilmemesine tepkiler gelmeye devam ederken AKP cephesinden yeni bir açıklama geldi.

İLK 4 MADDE TARTIŞMASI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlk 4 madde tartışması yapmanın ben zaman kaybı olduğuna, Türkiye'de lüzumsuz tartışmaların kapısını açacağına, bu anayasa tartışmalarını da başından zehirleyeceğine inanıyorum" dedi.

Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kurtulmuş, parlamentoda bulunan büyük bir çoğunluğun ilk 4 maddeyle ilgili değişiklik talebinin olmadığını vurguladı.

ANAYASA DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI

Meclis'te bulunan partilerin tamamının ya yeni anayasa ya çok köklü bir anayasa değişiklik teklifini ya seçim beyannamelerinde ya da parti programlarında ifade ettiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Şimdi birinci tur bitti. Bundan sonrasını inşallah güzel, açık bir şekilde yürüteceğiz. Sadece siyasi partiler değil, bütün toplum kesimlerine yayacağız. TBMM'nin öncülüğünde bu süreç yürütülecek."

'MAHKEME KARARINI DEĞİŞTİREMEYİZ'

Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürülmesine yönelik tutumuna ilişkin eleştirilerle ilgili soru üzerine de Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bizim prosedürlerimiz içerisinde Anayasa Mahkemesi’nin bize yazdığı bir metin yok. Dolayısıyla biz Anayasa Mahkemesinin hangi kararını okutacağız? Bana birisi 'TBMM Başkanı yazı yazmış ve falanca mahkemenin verdiği yargı kararını ortadan kaldırmış' diye bir yol söylesin. TBMM olarak her şeyi yapabiliriz. İsterse yüksek yargı kurumlarının fonksiyonlarını bile değiştirebilir, Anayasa değişikliği yapar, yasamanın böyle bir gücü var ama yasamanın bir mahkeme kararını değiştirme gücü yok."