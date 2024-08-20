Karayollarında FETÖ iddiası Meclis gündeminden döndü: Numan Kurtulmuş 'kişisel görüş' dedi

Yayınlanma: 20.08.2024 - 12:09

Güncelleme: 20.08.2024 - 12:10

Karayolları Genel Müdürlüğü’nde, hakkında daha önce FETÖ yapılanmasından olduğu haberleri de çıkan bir kişi Daire Başkanı olarak görevlendirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu konuyu önerge vererek TBMM’nin gündemine getirdi.

Ancak Karasu’nun önergesindeki “FETÖ, AKP iktidarının ilk 11 yılında koşulsuz şekilde desteklenmiş ve kamu kaynaklarıyla beslenerek ekonomik güç haline getirilmiştir” ifadesi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından “kişisel görüş” olarak değerlendirilerek iade edildi.

“FETÖ’NÜN TÜM AYAKLARININ AÇIĞA ÇIKARILMASI BİR GÖREV”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, “Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’da karşı karşıya kaldığı darbe girişimi, Cumhuriyet tarihimizin en vahim olaylarından biridir. 253 sivil vatandaşımızın hayatını kaybettiği, binlercesinin yaralandığı bu saldırının faili FETÖ’nün örgüt yapılanmasının karanlıkta bırakılmaması siyasi, ticari, askeri, bürokratik, yargı, emniyet ve diğer tüm ayaklarının açığa çıkarılması tarihsel bir görevdir. Kamu yönetimini bir ağ gibi sarmış, kamuya personel alım sınavı ve benzeri şaibeli sınavlarla yetiştirdiği gençleri bürokrasinin en kritik noktalarında istihdam etmeyi başarmış olan FETÖ, AKP’nin iktidardaki ilk 11 yılını koşulsuz bir şekilde desteklenmiş ve kamu kaynaklarıyla beslenerek büyük bir ekonomik güç haline getirilmiştir” dedi.

“253 VATANDAŞ BOŞUNA MI ŞEHİT OLDU?”

Karasu, darbe girişiminden önce Nisan 2014’te, Erzurum’daki Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü’nde görevli Şenol Altınok, Süleyman Turan, Ahmet Şahin, Hasan Tahsin Ay, Hakan Yenilmez, Yaşar Karakaş ve Yusuf Erbay’ın “paralel yapının Karayollarında kurduğu mekanizma” olduklarına dair ihbar mektuplarının basında yayımlandığını hatırlattı.

Bu kişilerden Yusuf Erbay’ın son olarak 11. Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken 2 Temmuz 2024 tarihli “olur” ile Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’na getirildiğini belirten Karasu, “Bu kişi cemaatin şehrimizdeki müteahhit ve mühendislerinin sorumlusu ve abisi olarak bilinen kişi” şeklinde iddiaların basına yansıdığını belirtti.

Bu iddiaların aradan geçen yıllarda soruşturma konusu olup olmadığını, söz konusu kişiler hakkında güvenlik soruşturmalarının yapılıp yapılmadığının açıklanmasını talep eden Karasu, “Bu kişinin Daire Başkanlığı’na olurunuz ile atanması ödüllendirme midir? FETÖ ile iltisaklı kişiler devletin üst düzey bürokratik kademelerinde göreve getirilecek idi ise 253 vatandaş boşuna mı şehit olmuştur?” diye sordu.

“HALK ADINA SORDUM”

Ancak, Karasu’nun soru önergesi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından “kişisel görüş ileri sürülmesi” gerekçesiyle iade edildi.

Önergesinin reddedilmesine tepki gösteren Karasu, “Meclis Başkanı, böyle bir skandal karşısında harekete geçeceğine soru önergemi iade etti. Başkanın bu davranışı, görevinin gerektirdiği tarafsızlık ilkesi ile bağdaşmıyor. Hakkında terör örgütünün ‘abisi’ olduğu iddia edilen bir kişi, üst düzey yönetici yapılıyorsa, bunun açıklığa kavuşturulması gerekir. Aksi halde bunun vebali ve sorumluluğu ağır olur. Ben sorularımı halk adına sordum ve önergemi yeniledim. Kulağınızın üstüne yatarak, duymazdan gelerek, sessiz kalarak kimse bunu geçiştiremez” dedi.