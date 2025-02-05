Numan Kurtulmuş'tan Trump'a 'Gazze' tepkisi: ABD'nin yeni başkanını uyarıyorum...

Yayınlanma: 05.02.2025 - 14:42

Güncelleme: 05.02.2025 - 15:10

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Amerikan Başkanı'nın seçilir seçilmez ortaya koyduğu, 'Ortadoğu da bir barış istiyor' sözlerinin hemen arkasından, dün ABD'nin başkentinde gerçekleştirilen tiyatroda söylediği sözler asla kabul edilemez. Gazze Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1'inci TBMM binasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca bu yıl 9'uncusu düzenlenen Diplomat Akademi Kampı'nın açılış dersine katıldı. Programda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile öğrenciler de yer aldı.

"HTŞ'YLE TAM MUTABAKAT İÇERİSİNDEYİZ"

Türkiye'nin Suriye'deki HTŞ yönetimiyle tam bir mutabakat içerisinde olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ümidimiz ve beklentimiz, en kısa süre içerisinde kapsayıcı, bütün toplum kesimlerinin temsil edildiği, işlerini danışarak, istişareyle yapabildikleri bir Suriye yönetiminin inşa edilmesidir. Aynı şekilde başından itibaren savunduğumuz Suriye'nin toprak bütünlüğünün, bundan sonraki süreçte de önemli olacağı kanaatindeyiz. Türkiye ve Suriye'nin yeni yönetimi, Suriye'nin toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğini açıkça ifade etmektedir. Ümit ediyoruz ki toprak bütünlüğü temin edilmiş güçlü bir şekilde yoluna devam eden Suriye, aynı zamanda terör örgütlerinin yuvası olmaktan da en kısa süre içerisinde kurtarılacaktır. Suriye'nin milli ordusunun dışında hiçbir silahlı grubun olmaması gerektiği kanaatindeyiz ve öyle görünüyor ki bu gerçekleştirilecektir."

"ABD'NİN YENİ BAŞKANINI UYARIYORUM"

Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği basın toplantısını değerlendirdi. Trump'ın, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya uzun vadeli şekilde sahip olacağı ve gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini söylemesine ilişkin Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Netanyahu'nun işlediği bu suçlardan hesap vermesini hiçbir güç kurtaramayacak. Hatta Trump'ın gayretleri bile hiçbir sonuç vermeyecek. Bu katliamların hesabı insanlık adına sorulacaktır. İnsanları evlerinden ettiniz, ailelerini yok ettiniz. İnsanların geleceklerini, gençlerin geleceklerini yok etmeye çalıştınız ama onların gönlünden vatan sevgisini, millet sevgisini ve ait olduğu topraklara aidiyetlerini söküp atamadınız. Şimdi bunu gerçekleştirememiş, Filistin halkının karşısında aciz kalmış olanların, yeni bir hayalin peşinde koşmaları, anlaşılır gibi değildir. Amerikan Başkanının seçilir seçilmez ortaya koyduğu, 'Ortadoğu da bir barış istiyor' sözlerinin hemen arkasından, dün ABD'nin başkentinde gerçekleştirilen bu tiyatroda söylediği sözler asla kabul edilemez. Gazze Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir. ABD yöneticilerine şu tavsiyeyi yapmak da hakkımızdır, diye düşünüyorum. Vietnam'ı, Afganistan'ı, Irak'ı ve orada aldıkları dersleri, Gazze'de aldıkları dersleri unutanların, yeni bir maceraya doğru Ortadoğu'yu sürüklemeye hakları yoktur. Böyle bir karara Ortadoğu'daki bütün halklar, bütün devletler karşı çıkacak. Böyle bir gelişme asla gerçekleşmeyecektir. Onun için diyoruz ki Türkiye barış vizyonuna sahip olmaya devam edecek. Ama sözünü en güçlü bir şekilde söylemeyi de sürdürecektir. Filistin halkının bütün haklarını, başta var olma hakkını, egemenlik hakkını, Filistin devletinin egemenlik hakkını ve Gazze dahil olmak üzere Filistin topraklarının kutsal bir yer olduğunu ve bunların hepsinin de Filistin halkının kendi malı olduğunu, mülkü olduğu, devleti olduğunu her platformda destekleyecektir. 'Olmayacak duaya amin demeyin' diyerek ABD'nin yeni başkanını uyarıyor ve bu yanlış tutumdan acilen dönmesinin dünya barışı için de Ortadoğu barışı için de önemli olduğunu ifade etmek istiyorum."