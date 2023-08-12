Nurcu vakıf karma eğitimi hedef aldı!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 03:00

Karma eğitimi hedef alan merkez, tanıtım bilgilendirmesinde kız çocuklarının “İslami bir ortamda eğitim alacağını, toplum ile iç içe olmayıp yatılı okuyacaklarını ve ayda bir ev izni kullanacakları” bir eğitim göreceklerini belirtiyor.

Merkezin, tanıtım açıklamasında “Erkekler ve kızları bir arada tutmanın, onların içinde bulunan olumsuz duyguların açığa çıkmasına neden olur” ifadesi yer alıyor. Merkezde ayrıca “Giyim nasıl olmalı” gibi konular “Nursi’nin anıları” başlığı ile anlatıyor.

