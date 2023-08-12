Nurcu vakıf karma eğitimi hedef aldı!

Nur cemaati bağlantılı Suffa Vakfı’nın müfredatına “Said Nursi” kitaplarını koymasının ardından, aynı vakfın kız çocuklarına da Hayrunnisa Hanım Eğitim Merkezi’nde “özel eğitim” verdiği belirlendi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 12.08.2023 - 03:00
Nurcu vakıf karma eğitimi hedef aldı!
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Karma eğitimi hedef alan merkez, tanıtım bilgilendirmesinde kız çocuklarının “İslami bir ortamda eğitim alacağını, toplum ile iç içe olmayıp yatılı okuyacaklarını ve ayda bir ev izni kullanacaklarıbir eğitim göreceklerini belirtiyor.

Merkezin, tanıtım açıklamasında “Erkekler ve kızları bir arada tutmanın, onların içinde bulunan olumsuz duyguların açığa çıkmasına neden olur” ifadesi yer alıyor. Merkezde ayrıca “Giyim nasıl olmalı” gibi konular “Nursi’nin anıları” başlığı ile anlatıyor. 


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