Nurcu vakıf karma eğitimi hedef aldı!
Nur cemaati bağlantılı Suffa Vakfı’nın müfredatına “Said Nursi” kitaplarını koymasının ardından, aynı vakfın kız çocuklarına da Hayrunnisa Hanım Eğitim Merkezi’nde “özel eğitim” verdiği belirlendi.
Karma eğitimi hedef alan merkez, tanıtım bilgilendirmesinde kız çocuklarının “İslami bir ortamda eğitim alacağını, toplum ile iç içe olmayıp yatılı okuyacaklarını ve ayda bir ev izni kullanacakları” bir eğitim göreceklerini belirtiyor.
Merkezin, tanıtım
açıklamasında “Erkekler ve
kızları bir arada tutmanın,
onların içinde bulunan
olumsuz duyguların açığa
çıkmasına neden olur” ifadesi
yer alıyor. Merkezde ayrıca
“Giyim nasıl olmalı” gibi
konular “Nursi’nin anıları”
başlığı ile anlatıyor.
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