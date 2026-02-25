Nuri Aslan: Dere yatağına bina değil, yaşam vadisi yapıyoruz

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Beylikdüzü’nde Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı, Şehit Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Bakımevi, Adnan Kahveci Emekli Lokali, Yaşam Vadisi 1. Etap 6 Mayıs Sahnesi ve Yakuplu Kent Ormanı’na ziyaretlerde bulundu. Son durağı olan Yakuplu Kent Ormanı’nda açıklamalarda bulunan Aslan, ilçedeki dönüşümü Ekrem İmamoğlu’nun ilçe başkanlığı döneminden bugüne uzanan bir “millet sevgisi ve hizmet aşkı” olarak tanımlayarak, şöyle konuştu:

“Ekrem İmamoğlu burada önce ilçe başkanı oldu ve bir ilçe başkanıyken bir belediye başkanı gibi gece gündüz gençlerle, çocuklarla, yaşlılarla, emeklilerle, işçilerle iç içe bir ilçe başkanlığı dönemi yaptı ve 2014’te seçimi kazanarak Beylikdüzü'nde yeni bir dönem başlattı. O dönemin ilk icraatlarından birisi Gürpınar'da metruk olan bir binaydı. Ekrem İmamoğlu seçilir seçilmez, o metruk alanı bir yaşam merkezine dönüştürdü, bugün orayı gururla ziyaret ettik. Orada Enstitü İstanbul İSMEK alanımız, İstihdam Ofisimiz, kütüphanemiz, spor alanımız, ders atölyelerimiz, dikiş kurslarımız var, Gürpınar'da bir yaşam merkezi oluşturduk. Ardından Atatürk Kültür Merkezi'ne geldik. Ekrem İmamoğlu seçildiğinde Atatürk Kültür Merkezi maalesef çok kötü durumdaydı. Hem depreme dayanıksızdı hem de her tarafından su alıyordu. Ekrem İmamoğlu'nun vizyonuyla beraber Atatürk Kültür Merkezi de yeni bir yaşam alanına çevrildi. Yine bu bölgedeki Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi'ni de Ekrem İmamoğlu bizzat kendisi inşa etti.

“KİMSE BİZİ BU MİLLETE HİZMETTEN ALIKOYAMAZ”

Yine bu bölgede, Kuvayi Milliye Camii'nin inşaatını başlatan, yapan, bitiren Ekrem İmamoğlu’dur, aylarca imam verilmedi. Gürpınar Adnan Kahveci sınırında Gürpınar Polis Karakolu var. İl emniyet binası kadar güzel bir binayı yapıp devletimize teslim ettik, açılışta içeri giremedik. O gün üst düzey bürokratlar ve siyasiler oradaydı ancak kendi yaptığımız karakola kendimiz giremedik. Ama biz bu millete hizmet etmekten pes ediyor muyuz? Asla. Kimse bizi bu millete hizmetten alıkoyamaz. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarını anlata anlata bitiremiyoruz. Sadece Beylikdüzü'nde 2014-2019 ve 2019-2024 toplam 10 yılda bir ilçenin kaderi nasıl değişiyor, ekonomisi, sosyolojisi nasıl değişiyor görün. İstanbul'un hayatı 6 yılda nasıl değişiyor görün ve gelecekten asla umudunuzu kaybetmeyin.

“ONLAR DERE YATAĞINA BİNA, EKREM İMAMOĞLU ORMANLIK ALANLARA YAŞAM VADİSİ YAPAR”

Nefes alınacak tek alan Yakuplu Kent Ormanı'ydı. Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra ilk yaptığı şeylerden biri, bu gördüğünüz güzellik. İstanbul'un en güzel ilçelerinden birinde, E-5'in kıyısında bir beton yığınının karşısında bir yeşil alan. Bu tarihi mesire alanını Ekrem İmamoğlu kent ormanına çevirdi. Peki, Ekrem İmamoğlu sadece Beylikdüzü'nün mü Büyükşehir Belediye Başkanıydı? Hayır, tüm İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanıydı. 18 tane yaşam vadisini, 3 tane kent ormanını yurttaşlarımızın hizmetine açtı, şimdi Haramidere Yaşam Vadisi'ni bitiriyoruz. Onlar dere yatağına bina yapar, Ekrem İmamoğlu ise ormanlık alanlara yaşam vadisi yapar"