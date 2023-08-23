Nutuk karşıtı müdüre bu kez tokat koruması

Yayınlanma: 23.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 23.08.2023 - 04:00

Tokat olayın video kaydının olmasına karşın görüntülerin dosyaya eklenmediğini iddia eden eğitimciler, soruşturmanın tamamlanmasına tepki gösterdi. Cumhuriyet’e konuşan Mersin Eğitim-Sen Şube Müdürü Mahmut Sümbül, “Soruşturma sürecinde ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürlüğü vekili ile konuştuk. Olayın video görüntülerinin olduğunu ve dosyaya eklenmesi gerektiğini belirttik” dedi.

Sümbül, “Soruşturmanın etkin yürütülmemesinden ve konunun kapatılmasından anladığımız kadarıyla Bakkal, yetkililerce korunuyor” diye konuştu.

Bakkal daha önce Deniz Gezmiş ve arkadaşları hakkında hakaret dolu paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.

