Nutuk karşıtı müdüre bu kez tokat koruması
Mersin’in Çamlıyayla ilçe milli eğitim müdürüyken okullarda Atatürk’ün Nutuk eserinin dağıtılmasına izin vermeyen Mustafa Bakkal hakkında bir öğrenciye tokat attığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Bakkal, adeta ödüllendirilerek geçen yıl Mezitli İmam Hatip Ortaokulu’na müdür olarak atanmıştı.
Tokat olayın video kaydının olmasına karşın görüntülerin dosyaya eklenmediğini iddia eden eğitimciler, soruşturmanın tamamlanmasına tepki gösterdi. Cumhuriyet’e konuşan Mersin Eğitim-Sen Şube Müdürü Mahmut Sümbül, “Soruşturma sürecinde ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürlüğü vekili ile konuştuk. Olayın video görüntülerinin olduğunu ve dosyaya eklenmesi gerektiğini belirttik” dedi.
Sümbül, “Soruşturmanın etkin yürütülmemesinden ve konunun kapatılmasından anladığımız kadarıyla Bakkal, yetkililerce korunuyor” diye konuştu.
Bakkal daha önce Deniz Gezmiş ve arkadaşları hakkında hakaret dolu paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırı anları saniye saniye kamerada
- ‘Hesabını millete verir’
- Engel, Akşener-Erdoğan görüşmesiyle aşıldı
- 5 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü!
- Dumanlar Çanakkale'yi kapladı!
- Feci kazanın nedeni belli oldu!
- Eski MHP ilçe başkanı öldürüldü
- 'Öğrencilere vergisiz telefon' açıklaması
- Taksim’de bir ‘para saçma’ hadisesi daha!
- Kayseri'de deprem!