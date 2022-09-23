O 'da' bir müşavir! MEB'in atadığı isim Türkçeden bihaber

23 Eylül 2022 Cuma, 10:36

2019 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Rıza Altunel, Bakü Eğitim Müşaviri oldu.

Altunel, yeni görevini Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Ancak Altunel’in yazım hatalarıyla dolu açıklaması sosyal medyada tepki konusu haline geldi..

Cümle içinde kullandığı kimi kelimelerin baş harflerini büyük yazan Altunel'in, ayrı yazılması gereken "de" ve "da" bağlaçlarını da bitişik yazarak "Dün itibarıyla Sayın Bakanımızında tensipleriyle Bakü Eğitim Müşaviri olarak göreve başladım” ifadelerini kullandığı görüldü.

CEVAPTA DA HATA YAPTI

Altunel, imla hatalarıyla dolu paylaşımına gelen tepkilere bir yanıt verdi. Ancak Altunel'in yanıtında yine benzer hataları yapmaktan kurtulamayarak “Önerileriniz için teşekkür ediyorum. Sizde bu teknolojinin azizliğine mutlaka uğramışsınızdır. Lakin eleştiriye açık olduğumu, hatamı kabul etme erdemini kendim için yol gösterici olarak düstur edindiğimi, bilmeni isterim” ifadelerini kullandığı görüldü.

İMAM OLARAK BAŞLADI

Meslek hayatına imam olarak başlayan Altunel, daha sonra imam hatip okullarında öğretmenlik yaptı. Birçok ilçe belediyesinde başkan yardımcılığı ve danışmanlığı da yapan Altunel buradan Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) geçti. Altunel, MEB’de Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne kadar yükseldi. Altunel, buradaki görevinden alındıktan sonra da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığı’na getirilmişti.