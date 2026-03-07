O isimler değişti: Diyanet'te 1,5 ay önce yapılan 3 atama iptal edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla birçok kamu kurumuna atamalar gerçekleştirildi.

En dikkat çekici atama kararları ise Diyanet’e ilişkin oldu.

3 ATAMA İPTAL EDİLDİ

Henüz ocak ayında ataması yapılan Hatay, Bilecik ve Adıyaman il müftülülerine yönelik karar iptal edilirken bu üç ile ve Ağrı’ya yeni il müftüsü atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda Ahmet Dilek'in Hatay Müftülüğü’ne, Ahmet Aktürkoğlu’nun Bilecik il Müftülüğü’ne ve Mustafa Düzgüney'in Adıyaman il Müftülüğüne atama kararları iptal edildi.

ERDOĞAN'DAN 4 YENİ ATAMA

BirGün'ün aktardığına göre; buna karşın Hatay İl Müftülüğü’ne Necati Şafak, Adıyaman İl Müftülüğü’ne Mehmet Reşat Şavlı ve Edirne İl Müftülüğü’ne Burhan Çakır atandı.

Ayrıca Ağrı il Müftülüğü’ne İhsan İlhan atandı.