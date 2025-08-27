O sözleri gündem oldu... ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın gazetecilere yönelik 'hayvani' ifadelerine tepki!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.08.2025 08:57:00
Lübnanlı Gazeteciler Sendikası, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın basın mensuplarına yönelik sözlerine tepki gösterdi. Barrack, basın toplantısı sırasında gazetecilere hitaben, "Bekleyin, bekleyin, bir an için sesiz olun. size bir şey söylemek istiyorum. Bunun kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz gideriz. Medeni davranın, kibar ve hoşgörülü davranın çünkü bölgede yaşananların sorunu bu" demişti.

Lübnanlı Gazeteciler Sendikası, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın basın mensuplarına yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan sendikanın açıklamasında, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yönelttiği esnada sesin yükselmesi üzerine Barrack'ın, "Bu, kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz ayrılırız" ifadelerine tepki gösterildi.

Barrack'ın gazetecilere hakaret ettiği ve sözlerinin kınandığı belirtilen açıklamada, Barrack'tan açık bir şekilde özür dilemesi talep edildi ve aksi halde kendisinin "boykot edileceği" kaydedildi.

Açıklamada, "Bir kez daha Lübnan medyası, en hafif tabirle nezaket ve diplomasi kurallarının dışında kalan bir muameleye maruz kaldı. Daha da üzücü olan ise bunun, bilindiği üzere diplomatik bir görev üstlenen büyük bir devletin temsilcisi tarafından yapılmış olmasıdır." ifadesi kullanıldı.

"KABUL EDİLEMEZ"

"Basın mensuplarının davranışları için Barrack'ın 'hayvani' nitelemesini kullanmasının şaşkınlıkla karşılandığı" belirtilen açıklamada, bu sözlerin "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

Gazeteciler Sendikasının açıklamasında Barrack'tan, medya camiasından açık bir özür açıklaması yayımlaması istendi.

