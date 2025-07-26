O videoda Öcalan'ın yanında oturuyordu... İmralı Cezaevi'nde tutulan PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş tahliye edildi

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş, 31 yıl üç ay sonra tahliye edildi.

PKK terör örgütü hükümlüsü Aktaş, 2013-2015 arasındaki çözüm sürecinde Mehmet Sait Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş ve Nasrullah Kuran’la birlikte İmralı Cezaevi’ne sevk edilmişti.

Cezaevinde 30 yılını dolduran Aktaş, 28 Nisan 2024 tarihinde yasal olarak 30 yıllık cezasının infazını tamamladı.

TAHLİYESİ BİR YIL ÜÇ AY ERTELENMİŞTİ

Fakat Aktaş’ın tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla ilk önce bir yıl daha sonra ise üç ay daha ertelendi.

Tahliyesi bir yıl üç ay ertelenen Aktaş, 25 Temmuz’da bulunduğu İmralı Cezaevi’nden tahliye edildi.

O VİDEODA, ÖCALAN’IN YANINDAYDI

Aktaş, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın ‘videolu silah bırakma çağrısında’ yanında bulunan isimlerden biriydi.