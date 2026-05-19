Öcalan'a 'statü' istemişti... Devlet Bahçeli'den Türk Gençliği Kurultayı'nda dikkat çeken 'süreç' sözleri: 'Omuzlarımıza yük aldık'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "İstiklalin Işığında Türk Yüzyılı'na" temasıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katıldı.

Burada gençlere seslenen Bahçeli, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı sürece dair de mesajlar verdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN OMUZLARIMIZA YÜK ALDIK"

"Bugün Terörsüz Türkiye için aldığımız yük omuzlarımızda durukken evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür" diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların göz yaşını dindirmenin kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk Milleti'nin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın Kızıl Elmasıdır. Onun için sizden isteğim şudur: kardeşlik bağlarınız sağlam, mukavemetiniz sağlam dik duruşunuz tavizsiz olsun."

ÜLKÜ OCAKLARINI ÖVDÜ, "ÇAĞ DEĞİŞMİŞTİR" DEDİ

"Ülkü Ocakları terbiye kapısıdır. Ülkü Ocakları irfan eşiğidir. Ülkü Ocakları sığınaktır. Ülkü Ocakları mekteptir. Bu mektebin tarihi Türk Milleti'nin son yüzyılda verdiği varoluş mücadelesinin gençlik cephesidir" iddiasında bulunan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Çağ değişmiştir. Cenk meydanları siber sahaya eklemlenmiştir. Kılıcın yanına algoritma sancağın yanına yazılım eklenmiştir. Günümüzde karargahlar artık teknoloji merkezleridir. Savaşın bir cephesi bazen bir laboratuvar masasında bazen milli bir yazılımda bazen bir İHA kanadında bazen bir yarış aracının motorundadır. Bunun içindir ki Ülkü Ocaklarının teknoloji alanındaki hamleleri Türk Gençliğini çağın öznesi yapma gayretidir."

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Karşımda gördüğüm bu muhteşem manzaradan, bu salonu baştan başa kuşatan coşkudan, heyecandan ve ülkü sevdasından büyük bir kıvanç duyuyorum. Türk gençliğini bu anlamlı günde burada görmek tarifsiz bir onur benim için. 19 Mayıs 1919'da Samsun ufkunda doğan hürriyet Güneşi'nin 107 yıl sonra Türk gençliğinin gözlerinde nasıl parladığını hep birlikte idrak ediyoruz bugün.

"19 MAYIS KUTLU BİR BAŞLANGIÇTIR"

"Türkiye Cumhuriyeti'ne biçim veren ülkücü hareketin nasıl dimdik ayakta kaldığını işte bu muazzam tablo eşliğinde buradan ilan ediyoruz. Bu gençlik ile ne kadar övünsek azdır. 19 Mayıs kutlu bir başlangıçtır. Vatan toprağı işgalcilerin postallarıyla çiğneniyordu. Vatan toprağına işgalcilerin gölgesi çökmüştü. Samsun'da atılan adım en büyük cevaptır. Samsun'da Türk milletinin tarihi sil baştan yazıldı. 19 Mayıs, esarete terk edilmek istenen geleceğin Türk eliyle yeniden yazılmasıdır."

"TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI KURU BİR SÖZ DEĞİLDİR"

"19 Mayıs, Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın attığı o ilk adımla 107 yıl önce başlayan ve ilelebet sürecek istikbal seferinin adıdır. Bugün sizlere düşen vazife de bu seferin en ön saflarında birer nefer olmaktır. Türk milleti çaresiz değildir. Türk ve Türkiye Yüzyılı kuru bir söz değildir."

"ÜLKÜ OCAKLARI İRFAN EŞİĞİDİR"

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" AÇIKLAMASI

"İnsanlık sancılı günler yaşıyor. Rüzgar sert esse de gençler savrulmayacak. Bugün Terörsüz Türkiye süreci hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızdadır. Gençlere düşen yük her zamankinden büyüktür. Sizden tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğim şudur. Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun. Dik duruşunuz tavizsiz olsun. Bugün küslük değil kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil adanmışlık zamanıdır. Dağılma değil toparlanma zamanıdır. Büyük hedefler büyük devletlerin evlatlarına nasip olur."

ÖCALAN'A "STATÜ" İSTEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidarın "Terörsüz Türkiye", DEM Parti'nin ise "Barış ve Demokratik Toplum" olarak nitelendirdiği yeni çözüm sürecine ilişkin yeni bir hamleye ihtiyaç olduğunu söylemişti.

Türkgün gazetesine değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın statüsüyle ilgili "Öcalan'ın münfesih PKK'nin kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli" demişti.

Öcalan'ın mahkumiyet halinin sürdürülerek kendisine yeni bir sosyal statü verilmesinin, PKK ve bileşenlerinin silah bırakma sürecinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesine imkan tanıyacağını belirten Bahçeli, bu yeni statü için "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" önerisinde bulunmuştu.

Öcalan'a verilebilecek koordinatör statüsünün, örgütün tasfiye süreci ile sınırlı kalacağını söyleyen Bahçeli, "Bu koordinatörlük, Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır" demişti.

MHP lideri koordinatörlük önerisini ilk olarak 5 Mayıs'taki partisinin grup toplantısında dile getirmişti. Bu öneriye DEM Parti de destek vermişti.