Öcalan'ın videolu mesajına terör örgütünden yanıt: 'Somut adım atılmamış olsa da...'

Terör örgütü PKK'nin silah bırakmaya yönelik ilk somut adımına 2 gün kaldı. Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan, dün İmralı'dan videolu bir mesaj yayımlayarak terör örgütüne silahların bırakılması yönünde çağrıda bulundu.

Terör örgütü PKK/KCK Yürütme Konseyi, PKK'nin silah bırakmaya başlamasına 2 gün kala görüntülü bir mesajı yayımlanan Öcalan'ın çağrısına yanıt verdi. Açıklamada, "Bizden istediği adımı atma kararlığındayız. Halkımızı ve halklarımızı düşünerek bu yeni adımı da atıyoruz. Ancak sürecin tek taraflı ve sadece bizim atacağımız adımlarla ilerlemeyeceği bilinmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen ANF'de yayımlanan açıklamada "Biz de bu tarihi çağrısını değerlendirdik. Ulaştığımız sonuçları bütün açıklığıyla halkımızla ve kamuoyuyla paylaşmayı gerekli görüyoruz" denildi.

"SOMUT ADIM ATILMAMIŞ OLSA DA..."

Açıklamada, PKK'nin fesih kararından bu yana iktidar tarafından somut bir adım atılmadığının altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Geldiğimiz aşama bakımından Türkiye Cumhuriyeti devleti ve mevcut iktidarı ise sürecin gereklerine göre ve attığımız somut adımlara karşılık olarak henüz herhangi bir adım atmamıştır. Bunu görüyor ve biliyoruz. Ancak buna rağmen biz, 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nda' belirtilen amaçlara olan inancımız gereği sürecin arkasında durduk. Büyük bir hassasiyetle bu tutumuzu sürdürmeye çalıştık. Bu yönlü çabamızın görüldüğüne de inanıyoruz."

ÖCALAN NE DEMİŞTİ?

12 Temmuz'da terör örgütü PKK'nin sembolik bir grup ile silah bırakması beklenirken Öcalan, İmaralı'dan bir video ile terör örgütüne mesaj vermişti.

Öcalan yayımlanan videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

''- Sizlerin PKK’nin 12. Fesih Kongresi’yle, buna kapsamlı oldukça doğru bir içerikle pozitif yanıt vermenizi tarihi bir karşılık olarak değerlendirmekteyim.

- Gelinen nokta oldukça değerli ve tarihi nitelikte sayılmak durumundadır. Bu arada köprü ilişkide bulunan yoldaşların çabası aynı değerde ve takdire şayandır.

- Varılan aşama, yeni adımlarla pratiğe geçmeyi gerekli kılmaktadır. Bu aşamanın ve gerekli adımların da tarihi nitelikte olduğunun önemle belirtilmesi, anlaşılması ve gereklerine bağlı kalınması, yol alınması açısından kaçınılmazdır.''