Öcalan'ın çağrısında yanında bulunan üç kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Yayınlanma: 28.02.2025 - 14:22

Güncelleme: 28.02.2025 - 15:14

DEM Parti İmralı heyeti, İmralı’ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’ın 'PKK' çağrısını Türkçe ve Kürtçe olarak İstanbul'da yapılan bir basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Heyette, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Cengiz Çiçek, Van Milletvekili Pervin Buldan, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Öcalan’ın avukatı Faik Özgür Erol bulunuyordu. Heyetin Öcalan ile İmralı'da çektiği fotoğraf, çağrı açıklanmadan önce ekrana yansıtıldı.

Fotoğraftaki 3 kişinin kim olduğu ve neden İmralı Adası'nda bulundukları merak konusu oldu. Karede, Öcalan ve İmralı Heyeti’nin yanı sıra, İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı. Masanın en sağında oturan kişinin Hamili Yıldırım, Öcalan'ın hemen sağında ayakta duran kişinin Veysi Aktaş, hemen solunda ayakta duran kişinin ise Ömer Hayri Konar olduğu ortaya çıktı.

2013-2015 yılları arasında yürütülen çözüm süreci kapsamında, İmralı’da 1999’dan beri bulunan Abdullah Öcalan’ın isteği ve onayıyla, farklı cezaevlerindeki beş PKK hükümlüsü yanına gönderilmişti.

Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş, Nasrullah Kuran, Sait Yıldırım ve Veysi Aktaş 2015’te İmralı’ya gönderildi. Sait Yıldırım gittikten kısa bir süre sonra kalp krizi geçirmesi nedeniyle Bursa Cezaevi’ne nakledildi. Yıldırım’ın yerine 15 Temmuz 2015’te Hamili Yıldırım İmralı Adası’na gönderilmişti.

HAMİLİ YILDIRIM

Hamili Yıldırım, 2004 yılında PKK’nin Hatay ve Akdeniz Bölge sorumlusu olarak yakalanmış, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkûm edilmişti.

VEYSİ AKTAŞ

Veysi Aktaş, 2015’ten beri Öcalan ile birlikte İmralı’da tutuluyor. Aktaş, müebbet hapis cezası ile mahkum edilmiş durumda.

ÖMER HAYRİ KONAR

Ömer Hayri Konar, 23 yıldır tutuklu. 2000-2002 arası PKK’nin Ortadoğu yapılanmasında görev almış, Suriye’de yakalanarak Türkiye’ye teslim edilmişti.