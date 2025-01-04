‘Öcalan’ın söyledikleri bizi bağlamaz’
Sıdkı Zilan: “Öcalan’ın söyledikleri örgütü PKK’yi bağlar. Bizim açımızdan bir bağlayıcılığı yoktur.”
Terör elebaşısı Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti heyetinin, örgütün lağvedilmesi için Öcalan’a umut hakkı çağrısında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüşmesi, muhafazakâr Kürt seçmende karşılık bulmadı. Kürdistan İslami İnisiyatifi (AZADİ) Genel Sekreteri avukat Sıdkı Zilan, “Öcalan’ın söyledikleri örgütü PKK’yi bağlar. Bizim açımızdan bir bağlayıcılığı yoktur” dedi.
HÜDA PAR’DAN KÜRT ÇALIŞTAYI
Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı ve Hizbullah’ın siyasi ayağı HÜDA PAR da görüşmelere ilişkin mesafeli bir tavır sergiliyor.
HÜDA PAR önceki gün 15-16 Şubat’ta Diyarbakır’da bir “Kürt çalıştayı” yapılacağını açıkladı.
HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı söz konusu gelişmelere ilişkin “Bu süreci on yıl önceki çözüm süreci ile benzeştiremeyiz. Çözüm süreci Kürt meselesinin çözümü içindi. Ancak şu anki süreç PKK’nin silahları bırakması için başlatıldı. PKK silah bırakırsa devlet Kürtlerin haklarının hepsini tanır diyemeyiz elbette. Kimse de böyle bir şeyden bahsetmiyor” diye konuştu.
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