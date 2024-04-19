ODTÜ öğrencileri ‘Devrim’ eylemi yaptı

ODTÜ öğrencileri geleneksel olarak Devrim Stadyumu’nda kurulan sahneyi yasaklayan atanmış rektörleri Verşan Kök’e karşı eylemdeydi.

Eylül Barut
Yayınlanma: 19.04.2024 - 04:00
ODTÜ öğrencileri ‘Devrim’ eylemi yaptı
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Yıllardır şenliğin planlanması için inisiyatif alan öğrenci topluluklarına danışılmadığı aktarılan karar sonrası öğrenciler dün kalabalık bir grupla rektörlüğe yürüdü. Rektör Kök öğrencilerin görüşme talebini toplantıda olduğu gerekçesiyle reddetti. Öğrenciler görüşme gerçekleşene ve talepleri kabul edilene kadar eylemliliklerini sürdüreceklerini kaydetti. “Şenlik ODTÜ’nün, ODTÜ bizimdir” pankartı açan öğrencilere milletvekilleri destek verdi.


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