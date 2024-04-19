ODTÜ öğrencileri ‘Devrim’ eylemi yaptı
ODTÜ öğrencileri geleneksel olarak Devrim Stadyumu’nda kurulan sahneyi yasaklayan atanmış rektörleri Verşan Kök’e karşı eylemdeydi.
Yıllardır şenliğin planlanması için inisiyatif
alan öğrenci topluluklarına danışılmadığı
aktarılan karar sonrası öğrenciler dün
kalabalık bir grupla rektörlüğe yürüdü.
Rektör Kök öğrencilerin görüşme talebini
toplantıda olduğu gerekçesiyle reddetti.
Öğrenciler görüşme gerçekleşene
ve talepleri kabul edilene kadar
eylemliliklerini sürdüreceklerini kaydetti.
“Şenlik ODTÜ’nün, ODTÜ bizimdir”
pankartı açan öğrencilere milletvekilleri
destek verdi.
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