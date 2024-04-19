ODTÜ öğrencileri ‘Devrim’ eylemi yaptı

Yayınlanma: 19.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2024 - 04:00

Yıllardır şenliğin planlanması için inisiyatif alan öğrenci topluluklarına danışılmadığı aktarılan karar sonrası öğrenciler dün kalabalık bir grupla rektörlüğe yürüdü. Rektör Kök öğrencilerin görüşme talebini toplantıda olduğu gerekçesiyle reddetti. Öğrenciler görüşme gerçekleşene ve talepleri kabul edilene kadar eylemliliklerini sürdüreceklerini kaydetti. “Şenlik ODTÜ’nün, ODTÜ bizimdir” pankartı açan öğrencilere milletvekilleri destek verdi.

