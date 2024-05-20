ODTÜ'lüler soruşturmalara karşı direniyor: Mezunlar ve emekçiler de destekte

Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:13

Güncelleme: 20.05.2024 - 15:38

ODTÜ'nün kayyum rektörü Verşan Kök, geleneksel 35. Bahar Şenliği'nde her zaman kurulan Devrim sahnesinin yasaklanmasını protesto eden öğrencilere soruşturma açtı. Açılan soruşturmaları kabul etmeyen öğrenciler, bugün yerleşke içerisinde basın açıklaması düzenlendi.

Akademisyen ve milletvekillerinin yanı sıra ODTÜ Mezunlar Derneği (MD) ile ODTÜ Eğitim-Sen Temsilciliği, ODTÜ Eğitim-İş Temsilciliği ve Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği de öğrencilere destek vermek amacıyla açıklamaya katıldı, "öğrencime dokunma" dedi.

"MÜCADELEMİZ BÜYÜYECEK"

Öğrenciler, yaptıkları basın açıklamasında bu süreçte yaşanan hukuksuzluklara değinerek "Rektörlük önü eylemlerine katıldığı için bazı arkadaşlarımızın ailesi hukuksuzca Ankara Emniyeti olduğu iddia edilen kişilerce arandı, aileler üzerinden korku yayılmaya çalışıldı" dedi. Soruşturmaya gerekçe gösterilen “Öğrenme ve öğretme hürriyetini engellemek" maddesine tepki gösteren öğrenciler, “Öğrenme ve öğretme hürriyetini engellemek suçunun yöneltileceği biri varsa o kişi, bizlerin görüşme taleplerini kabul etmeyen, öğrenciler kütüphanenin elektriğini ve tuvaletini kullanıyor diye bütün kütüphanenin elektriğini kesen, 7/24 açık olması gereken tek çalışma salonunu kilitleyen kayyum rektördür. Anayasa Mahkemesi, üniversitelerde izin almadan bildiri dağıtma, afiş ve pankart asma ile toplantı düzenlemeyi disiplin cezası verilmesi için kullanan Yükseköğretim Kurumu (YÖK) kanunu hükümlerini iptal etti. Bu maddelere dayanarak açılan soruşturmalar da hukuksuzdur" ifadelerini kullandı. Ayrıca, diğer üniversitelerde artan baskılara değinen öğrenciler, "Tek adam iktidarının üniversitelerdeki eli olan atanmış rektörlerin baskı, yasak ve soruşturma politikalarını; ODTÜ’de Şenlik, Ankara Üniversitesi’nde İnek Bayramı, Hacettepe’de yemekhane ve amfi tiyatro mücadelesinden tanıyoruz. Üniversite bileşenlerinin karar verme sürecinde yer almadığı kararların karşısında birleşmeyi sürdüreceğiz. Dayanışmamızın, mücadelemizin önüne engel olarak koyulmaya çalışılan baskı, yasak ve soruşturma politikalarına cevabımızı demokratik üniversite mücadelemizi büyüterek vereceğiz" dedi.

ÖZGÜRLÜKLERİYLE DEĞER ÜRETEN ÜNİVERSİTE

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Armağan Erdoğan da öğrencilere destek vermek için alana gelenler arasındaydı. CHP olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten Erdoğan, “Üniversite eğitimin, araştırmanın ve kamuya hizmetin yapıldığı kamu alanıdır, kamu yararına çalışmalıdır. Üniversiteler toplum ve öğrenciler için vardır. Öğrenciyi göz ardı eden, öğrenciyi cezalandıran bir yönetim şekli üniversitelerle bağdaşmaz. ODTÜ, geleneği olan ve öğrencilerinin özgürlükleriyle değer üreten bir üniversitedir. Mezunlarıyla, akademisyenleriyle, araştırmacılarıyla ve öğrencileriyle bir bütündür” diye konuştu. Eğitim-Sen adına konuşan Eğitim ve Yükseköğretim Sekreteri Evrim Gülenç, “ODTÜ’lü öğrencilerin, hem kendi şenliklerine hem de ODTÜ’nün geleneğine ve tarihine sahip çıkma çabalarının her zaman yanındayız. Mücadelenizde başarılar diliyorum” dedi.

ÖĞRENCİLERE GÖZDAĞI

Savunması istenen öğrencilerden biri olan Eren Karakoç, soruşturmanın açıldığı gün ve saatte sınavda olduğunu belirterek “Dersimin hocasıyla durumu konuştum ve kendisi gereklli belgeleri disiplin ofisine iletti. Halihazırda içerik olarak hukuki temellere dayanmayan soruşturmalar, görünen o ki herhangi bir kanıt olmadan eylemde olacağı tahminiyle öğrencilere rastgele gönderilmiş. Başlı başına anayasaya ve Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne aykırı hareket edilen bu soruşturmalarla öğrenciler üzerinde baskı oluşturmak ve gözdağı verilmek istendiği çok açık” ifadelerini kullandı. Uzaklaştırma talebiyle iki farklı soruşturmadan savunmaları istenen birçok öğrenci bu hafta boyunca savunmalarını yapacak.