Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt: ‘İktidar hedefine kilitlendik’

Yayınlanma: 11.06.2024 - 12:06

Güncelleme: 11.06.2024 - 12:07

Cumhuriyet’e konuşan Kurt, CHP’deki değişimin ardından genel başkan Özgür Özel’in Türkiye’nin umudu haline geldiğini söyledi. CHP kadrolarının da artık iktidar hedefine inandığını belirten Kurt, “CHP’liler yüzde 38’i görünce ‘bu iş olabilirmiş’ diye heyecanlandılar, iktidar olabileceklerine inandılar. Erdoğan’ın kaybedebileceğini ve kaybettiği zaman hiçbir şey yapamayacağını gördüler. O nedenle artık partilimiz ve vatandaşlarımız bu bilinçle hareket ediyor” dedi.

'CHP SOKAKTA'

İktidar inancının pekiştirilmesi için partisinin doğru yolda olduğunu savunan Kurt, “Heyecanı artırarak devam ettirmeliyiz. Şu an doğru hamleler yapılıyor. Örneğin odak noktalarda yapılan eylemler, mitingler ve direnişler CHP’yi sokakta var ediyor. Çay mitingi Rize’deki sömürüyü ortaya koydu, halkın sorunlarını gündeme getirdi, halktan büyük destek geldi. Emek mitingi yapılacak. Bu tavır partimize güveni artıracak, partililerimizi motive edecek. Tempoyu bozmadan doğru ve etkili hamlelerle süreci yönetirsek iktidar yolundaki inanmışlık hissi pekişmiş olacak” değerlendirmesini yaptı.

Belediye birliklerinde CHP döneminin başlamasını da değerlendiren Kurt, şöyle konuştu: “CHP’nin dersini iyi çalıştığını gördüm. Sayısal çoğunluğu çok iyi planlamış ve bütün birliklere doğru hamlelerle başkanlarımızın seçilmesini sağlamış. Geçen dönem encümende sadece AKP ve MHP’liler vardı. Türkiye’deki diğer partilerin hiçbirisi temsil edilmiyordu. CHP şu anda, bütün partileri karşısına alarak seçimi kazanabilecek durumda. Ama bütün partileri encümene davet etti. İktidar kabul etmedi. Bakın İyi Parti’nin yalnızca bir belediyesi var. CHP onu encümene aldı. Buradan şunu anlıyorum; CHP, çalışma biçimi olarak iktidara hazır, iktidar hedefine kilitlenmiş.”