Oğlu Burak için 14 yıldır adalet isteyen baba, Özel ile görüştü

Yayınlanma: 28.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.12.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta başında 14 yıl önce Antalya’daki bir otelde ölen Burak Oğraş’ın babası Murat Oğraş ile görüşerek partisinin grup toplantısına davet etti. Grup toplantısında baba Oğraş’ı göstererek 16 yaşında ölen Burak’ın hikâyesini anlatan Özel, “Burak Oğraş’a 14 yıl önce diyorlar ki ‘Antalya’daki şu otele gidip staj yapacaksın. Otelin yatakhanesinde kalacaksın. Dönüp buraya geleceksin.’ Staj için o otele gidiyor, çalışıyor. Girdiği saat belli. O dakikadan itibaren telefonundan haber alınamıyor. Otelin eski havuzunun içinde cesedi bulunuyor. ‘İntihar etti’ deyip dosyayı kapatıyorlar. Otelin adı Rixos, sahibi Fettah Tamince. O dosyayı takip eden asayiş şube müdürü Nurullah Güler, 15 Temmuz gecesi tutuklanıyor. Hapiste FETÖ’cü. O günün Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz, olaydan 10 ay sonra emekli oldu. Sonra Rixos otellerinin güvenlik müdürü oldu. Babaya olaydan sonra para teklif etti ama o, onları kovdu. Tamince, babayı bundan üç yıl önce Şişli Kongre Merkezi’nde Sembol İnşaat’a çağırıyor. Diyor ki ‘Uğraşma artık. Her iş mahkemede çözülmez’ ve yine para teklif ediyorlar. Baba Oğraş, parayı bir daha reddediyor. 14 yıldır bu mücadele sürüyor. Olayla ilgili 6 şüpheli var. Nihayet bu yaşananlardan sonra şimdilik iki şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı. 6 şüpheli var. O dava açılacak, o kişiler sorgulanacak. Fettah Tamince er ya da geç çıkacak ve o yaptıklarının hesabını mahkeme önünde verecek” dedi.

15 GÜN KALMIŞTI

Özel ile yaptığı görüşmeye ilişkin Cumhuriyet’e konuşan baba Oğraş, “Genel başkan yardımcılarıyla ve Antalya’daki parti avukatlarıyla temasa geçti. ‘Bu dava artık bizim davamız’ diyerek takipçi olacaklarının sözünü verdi” dedi. Oğlunun yaşadıklarını ve dava sürecini anlatan Oğraş, “Oğlumun stajının bitimine 15 gün kalmıştı. Cenazesini almaya gittiğimde adli tıpta olduğunu öğrendim. Şikâyetçi olduk. İki gün sonra evimize ‘başsağlığına’ diye iki kişi geldi. ‘Otel gönderdi’ dediler ve para teklif ettiler. Ben de onları evimden kovdum ve suç duyurusunda bulundum ama kovuşturmaya yer olmadığı söylendi” ifadelerini kullandı.

Olayı takip etmeyi bırakmadığını vurgulayan Oğraş, “Tekirdağ’da yaşıyorum ama sürekli Antalya’ya gittim. Davanın savcısı defalarca kez değişti. Otel çalışanı şüpheli olan iki kişi vardı. Şimdi onlarla ilgili takipsizlik kararı kaldırıldı. Bunun üzerine de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüm. CHP’li avukatlarla sürekli haberleşiyoruz. Umarım oğlumun katilleri adalet önünde hesap verir. Kimsenin yaptığı yanına kalmasın” diye konuştu.