OGM’den yangınla mücadele ‘şovu’

Yayınlanma: 25.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.01.2025 - 04:00

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 20 Ocak’ta orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 65 arazöz, sekiz afet ilk müdahale aracı ile bir yangın mobil harekât merkezi yönetim aracı satın alındığını duyurdu. Söz konusu araçları kullanacak nitelikli personelin azlığı ise dikkat çekiyor. Cumhuriyet’e konuşan Tarım Orman-İş Kurucu Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “AKP döneminde ormanlar değil, rant esas alınıyor. Ormanların korunması anayasaya göre öncelik olması gerekmesine rağmen, 185 yıllık en köklü kurumlarından olmasına karşın OGM, son yıllarda ormanların korunmasından çok ağaçları kesip satma işine girdi” dedi. Durmuş, “Liyakate bakılmaksızın insanlar işe alınıyor. Eksik olan araçları kullanacak personeldir. Bakan Yumaklı’nın açıklamalarında veya bütçe planlarında ise yeni personel alımından söz edilmiyor” ifadelerini kullandı.

Durmuş, yangın mevsimi gelmeden önce bakanlık ve OGM tarafından uzmanlardan oluşan ekipler kurulması gerektiğine dikkat çekerek daha önce İzmir Buca ve Antalya’daki yangın harekat eğitim merkezlerinin işlevsiz kalmasına tepki gösterdi.