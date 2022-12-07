Öğrencilere ücretsiz yemek önergesine AKP’li Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'den yanıt

07 Aralık 2022 Çarşamba, 20:21

“Okullarda Bir Öğün Ücretsiz Sağlıklı Yemek Her Çocuğun Hakkı” sloganı ile başlatılan öğrencilere gıda desteği çağrısı gündemde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı ve CHP Genel Merkezinin talimatı üzerine geçen hafta Kocaeli’nde CHP’li İzmit Belediyesi tarafından beslenme saati projesi kapsamında bir pilot okulda uygulama başlatıldı. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı bugün düzenlenen basın toplantısında, tüm ilçe başkanlarına belediye meclislerinde önerge vermelerine dair talimat verdiğini açıkladı.

"İKİLİ ÖĞRETİM YOK"

Öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek talebi dün yapılan Başiskele Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısında gündeme geldi. Talep, Millet İttifakı üyeleri tarafından Meclis'e sunuldu. Önergede, Başiskele Belediyesi’nden öğrencilere okullarda bir öğün sağlıklı ücretsiz yemek verilmesi talep edildi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise önerge hakkında şunları söyledi:

Son zamanlarda böyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclisinde de CHP’nin böyle bir önergesi vardı. Başiskele'de bir tane okul haricinde ikili öğretimin olduğu okul yok. Sabah giren öğrenci öğlen evine gidiyor. Milli Eğitim ile bunu konuşuyoruz. Bine yakın öğrencimizin bütün kırtasiye malzemelerini, eğitim malzemelerini, elbiselerini karşıladık. Bu rakamları da paylaşmıyoruz… Biz iktidar sorumluluğu içerisinde, belediyemize ihtiyaç duyulan, onlarca konuda eğitimi destekliyoruz… Bazı konfor taleplerini duruma göre değerlendiriyoruz. Zaten Türkiye’de bunu bayağıdır gündeme getiriyorsunuz. Çok uzatmamak lazım bunları burada. Bizim konumuz da değil bu. Algı yaratıyorsunuz.

"SİYASİ KAMPANYA"

Özlü’nün ardından söz alan Başiskele Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Emine Özkar, "Ben vatandaşın ve derneklerin talebini size getirdim. Elimde bir dernek talebi var. Ekmek ve Gül Derneği’nin talebi var” ifadelerini kullandı. İkili arasında şu duyalog yaşandı:

Özlü: Hangi dernek o? Kim o dernek?

Özkar: Araştırın bakın başkanım. Sadece derneklerin de değil Başiskele'de yaşayan vatandaşlarımızın da talebidir bu.

Özlü: Bu vatandaşlar bir tek size geliyor. Bize de her gün vatandaşlar geliyor.

Özkar: Keşke kapılarınız açık olsa da bütün vatandaşlar gelebilse.

Özlü: Yine algı yapıyorsunuz.

Özkar: Ben algının peşinde değilim. Beni tanımamışsınız.

Özlü: Ben sizi tanıyorum. Elinize bir metin vermişler onu okuyorsunuz. Ben bir siyasi kampanyanın başlatıldığını düşünüyorum."

"SANKİ OKULLARDA AÇ ÖĞRENCİ VAR?"

İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından söz alan Başiskele Belediyesi’nin AKP’li Meclis üyesi Hasan Numan Tonka ise, "Sanki okullarda aç öğrenciler varmış ve bunlar yeterli beslenemiyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığına ben de katılıyorum" diyerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden bahsetti.

"HER SEFERİNDE AZARLAMANIZDAN RAHATSIZIZ"

Meclis'in Saadet Partili üyesi Nuray Savcı Güçlü, "Başiskele sınırları içerisinde bir öğrenci bayıldıysa ve bu olay da bize intikal ettiyse bununla ilgili gerekli çalışmaları da yaptıysak, bununla ilgili de sizleri bilgilendirme hakkımız var. Seçilmiş olarak gelmiş insanlarız. Konuyu doğru platformlarda doğru bir şekilde tartışmak zorundayız. Birbirimizi irite ederek değil. Hoşgörü ile karşılamanız gereken şeyler var. Her seferinde azarlama söz konusu. Çok rahatsızlık duyuyoruz. Bir ihtiyaç da gelmişse onu da belirtelim" diye konuştu.

"ORGANİZE ÖNERGE"

Özlü ise, “Ben kimseyi azarlamadım. Önerge, çocuklara yemek verilmesini kapsayabilir bu güzel ama önergenin içerisinde bir ton siyaset var. Açlıktı, kıtlıktı bilmem ne… Böyle bir organize önerge veriliyor. Samimiyetini tartışıyorum bu önergenin. Bizde azarlama falan olmaz” dedi.