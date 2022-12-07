AKP Sözcüsü Çelik'ten 'Hüseyin Örs' açıklaması: Sözel şiddet Sayın Kılıçdaroğlu tarafından başlatıldı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 16:19

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmayı eleştirdi.

CHP liderinin konuşmasına ilişkin "Türk siyasi hayatının en talihsiz konuşmalarından bir tanesidir. Bu konuşma son derece üzücü ve son derece vahim bir konuşmadır" diyen Çelik, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımıza 'tiran' ya da 'diktatör' şeklinde ifadeler kullanmayı, Türkiye'nin dışındaki kara propaganda merkezleriyle paralel bir biçimde yürütmeye devam ediyor. Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'tiran' ya da 'diktatör' gibi ifadeler kullanmak hiç kimsenin haddine değil. Bunu şiddetle kınadığımızı bir kere daha belirtmek istiyorum. Herkesin siyasi geçmişi ortada. Sayın Cumhurbaşkanımız bulunduğu bütün görevlere gençlik yıllarından beri sürekli olarak seçimle iş başına gelmiş. Aynı şekilde AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar da açık, şeffaf, demokratik seçimlerle her seçimin kazananı olarak ortaya çıkmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ise toplumun önüne koyacağı herhangi bir demokratik başarı hikayesi yok ama buna rağmen Sayın Kılıçdaroğlu eski vesayetin diline yaslanarak, eski Yassıada zihniyetinin üslubuna yaslanarak Sayın Cumhurbaşkanımıza Batı'daki faşistlerin, kara propaganda merkezlerinin üslubunu, tavrını 'kes-kopyala-yapıştır' yöntemiyle kullanmaya devam ediyor."

"KILIÇDAROĞLU BAŞLATTI"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çelik, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'la ilgili disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin, "Bununla ilgili bir değerlendirmemiz yok. Orada istenmeyen bir arbede oluştu, bu kavganın ortaya çıkmamasını arzu ederdik. Üzüntümüz, bir milletvekilinin sağlık problemi yaşamasıdır, asıl arzumuz bu tarz olayların hiç yaşanmamasıdır. Sözel şiddet Sayın Kılıçdaroğlu tarafından başlatıldı ve maalesef bu noktalara kadar gelmiş oldu" cevabını verdi.