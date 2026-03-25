Öğrencilerin '19 Mart' yürüyüşüne polis müdahalesi: 30’dan fazla öğrenci gözaltına alındı

Ankara’daki üniversite öğrencileri, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan 19 Mart eylemlerinin birinci yılında Yüksel Caddesi’nde toplanarak Güvenpark’a yürümek istedi.

Yürüyüşe izin vermeyen polis, öğrencilere biber gazı ve fiziki müdahalede bulundu. Müdahalelerde 30’dan fazla öğrenci gözaltına alındı.

Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen öğrenciler, “NATO’nun silahını değil 68’in öfkesini kuşanacağız” ve “Öğrenciler direnişini sürdürüyor” yazılı dövizler taşıdı. Öğrenciler yürüyüş sırasında, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “Direne direne kazanacağız” ve “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.

Öğrenciler, ilk müdahalenin ardından yeniden Yüksel Caddesi’nde toplanarak Konur Sokak üzerinden Mithatpaşa Caddesi’ne geçip Güvenpark’a yürümek istedi. Ancak polis, bu girişime de biber gazı ve fiziki müdahale ile karşılık verdi.

Yürüyüş öncesinde öğrenciler adına yapılan açıklamada, “Devlet öğrencilerin taleplerinden, insanca yaşama mücadelesinden korkuyor. Bizler 19 Mart’ta korku barikatını yıktık. Polisin barikatını da ezer geçeriz. Tekrar ilan ediyoruz. Son sözü sokakta öğrenciler söyleyecek” denildi.

30'DAN FAZLA ÖĞRENCİYE GÖZALTI

Öğrenciler, ikinci müdahalenin ardından tekrar Yüksel Caddesi’ne dönerek Güvenpark’a yürümek istedi. Polis, bu girişimde de fiziki müdahalede bulunarak, 30’dan fazla öğrenciyi gözaltına aldı.

BASIN MENSUPLARINA MÜDAHALE

Eylemi takip eden çok sayıda basın mensubu da müdahale sırasında kullanılan biber gazından etkilendi. Polis, gazetecileri de kalkanlarıyla iterek alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Bu durum gazetecilerin tepkisine neden oldu.