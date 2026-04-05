Öğretmenin; çalışanı da, adayı da, emeklisi de sıkıntıda... Eğitimde Türkiye Yüzyılı: Öğrenci aç, öğretmen açıkta

Eğitimcilerin tüm ısrarına karşın hayata geçirilen Milli Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimi için kayıt başvuruları önceki gün bitti. Eğitimler ise 13 Nisan’da başlayacak. Öğretmen adayları eğitim boyunca alacakları aylık 32 bin 351 TL geçim mücadelesi verecek. Mevcut ve emekli öğretmenler geçim sıkıntısı çekerken öğretmen adayları da hazırlık eğitiminde bu sıkıntı ile baş etmeye çalışacak. Üstelik Ankara ve İstanbul’da aday öğretmenlere konaklama imkanı da sağlanmayacak.

Barınma sorunu ile karşı karşıya bırakılan genç eğitim emekçileri, konaklama imkânı bulunan diğer illerdeki eğitim ve uygulama merkezlerinin imkânlarından ise ücretleri kendileri tarafından karşılanmak koşuluyla yararlanabilecek.

KİRALAR VERİLEN ÜCRETİ YUTACAK

Ankara’da eğitim 4 merkezde verilecek. Öğretmenler; Çankaya, Keçiören, Altındağ ve Yenimahalle’de bulunan merkezlerde hazırlık eğitimine alınacak. Merkezlere yakın konumlardaki en düşük fiyatlı ev kiralarına bakıldığında, öğretmenlerin alacağı 32 bin liralık ücretle, barınma krizinin tam ortasında kaldığı görülüyor. Çankaya’daki merkeze yakın evlerin kira fiyatlarına göre en ucuz evin kirası 30 bin lira... Yenimahalle’de 23 bin lira olan fiyatlar, Keçiören’de 18 bin, Altındağ’da ise 14 bin lirayı buluyor. Beslenme sorunu da eklendiğinde öğretmenleri sorunlar yumağı bekliyor. Öğrencilerin bir öğün ücretsiz öğle yemeği ve bir bardak temiz içme suyu beklentisi bile karşılanmazken, o öğrencileri yetiştirecek olan öğretmenler de daha mesleğine başlamadan açlığa mahkum ediliyor.

‘ÖĞRETMEN MAAŞI ÖDENMELİ’

Eğitime alınacak öğretmenlere yeni başlayan öğretmen maaşı ödenmesi, barınma ve beslenme giderlerinin de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanması gerektiğine vurgu yapan eğitimciler; öğretmenlerin, ailelerinden harçlık alacak duruma getirildiğine dikkat çekiyor.