Oğuz Kaan Salıcı'dan 'video' açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun adını anmadı, genel merkezi eleştirdi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davasının istinafa taşınması sonrası olası 'mutlak butlan' kararıyla eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin genel başkanı olması ihtimali tartışılırken dün Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesaj dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu'nun videosuna gerek partinin yönetim kadrosundan gerekse sosyal medya kullanıcılarından tepkiler geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Kılıçdaroğlu'nun videosu sonrası oluşan tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

GENEL MERKEZİ İŞARET ETTİ

Salıcı Kılıçdaroğlu'nun ismini vermediği açıklamada parti içi bölünmeye tepki gösterdi. Diğer yandan Salıcı parti yönetimini işaret ederek ''Genel Merkezimizin stratejik hataları ve ağır savrulmaları karşısında üç düşünüp bir konuşmamız, yanlışları onayladığımız ya da kör olduğumuz anlamına gelmemektedir. Makamının ağırlığını kaldıramayan, siyasi ve ahlaki zafiyetleri olan insanlar her siyasi partide karşınıza çıkabilir. Önemli olan bölünmeden bu unsurlarla aranıza mesafe koyarak yolumuza devam etmemizdir'' ifadelerini kullandı.

Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

“Büyük mücadeleler herkesin aynı düşünmesiyle değil, ortak hedefte buluşabilmesiyle kazanılır. Ancak üzülerek görüyorum ki içine sürüklendiğimiz tartışma bölünmeye zemin hazırlamaktadır. Unutanlar için bölünmenin, sert iç kavgaların nelere mâl olduğunu bir kez daha hatırlayalım. 1994 yılıydı. İstanbul’da üniversite öğrencisiyken yerel seçim kampanyasındaydım, dün gibi hafızamdadır. SHP yüzde 20, DSP yüzde 12, CHP yüzde 1,4 oy almış; sosyal demokratlar bölünmüştü. Partimizin bugünkü milletvekilli İlhan Kesici Bey de ANAP’ın adayı olarak yüzde 22 almıştı ve o sandıktan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 25 oranla sıyrılmıştı. Ankara’yı Melih Gökçek aynı şekilde kazanmıştı. O parçalanmışlık, ülkemize 32 yıldır çok ağır bedeller ödetiyor.

''PARÇALANMANIN İZAHI YOKTUR''

Üstelik bugünün Türkiye’sinde seçim barajı yüzde 50’dir. Bütün demokrasi güçleriyle bir araya gelmemiz gerekirken sürüklendiğimiz bu parçalanmanın izahı yoktur. Tek başına yükselen ağaç dikkat çeker ama fırtınaya direnen ormandır. Yangına benzin bidonuyla koşan herkese soruyorum: AKP, CHP’nin iyiliğini ister mi? Zinhar. AKP’nin tek isteği fitne ateşine odun taşınmasıdır. Evimizin içinde kavga seslerinin yükselmesidir. İçeride düşman aramanın siyasi mücadelemize hiçbir faydası yoktur. Herkes kendine gelmeli ve partimizin bölünmesi hayaliyle ellerini ovuşturanları görmelidir.

Genel Merkezimizin stratejik hataları ve ağır savrulmaları karşısında üç düşünüp bir konuşmamız, yanlışları onayladığımız ya da kör olduğumuz anlamına gelmemektedir. Makamının ağırlığını kaldıramayan, siyasi ve ahlaki zafiyetleri olan insanlar her siyasi partide karşınıza çıkabilir. Önemli olan bölünmeden bu unsurlarla aranıza mesafe koyarak yolumuza devam etmemizdir.”