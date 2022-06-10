Okmeydanı halkı kentsel dönüşüme direniyor: ‘Okmeydanı bizimdir, bizim kalacak’

10 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Fetihtepe Mahallesi geçen günlerde AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin kentsel dönüşümüne direnen yurttaşın elektrik, su ve doğalgazını kesmesiyle gündeme geldi.

Belediye ve yurttaş arasındaki anlaşmazlık dün de devam etti. Mahalle sakinlerinin istemediklerini dile getirmesine karşın polis eşliğinde apartman kapıları açtırılarak 100’e yakın apartmanın elektrik, su ve doğalgazı kesildi. Ev ve işyerlerini boşaltmak istemeyenler ve polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Polis, yatalak hastaların dahi olduğu binaların kesim işlemini gerçekleştirdi. Bazı bölgelerde polis, basının çekim yapmasına da engel oldu. Yurttaşlar tarafından yapılan açıklamada, “Okmeydanı’nı Katarlılara satmak istiyorlar. Bizler Okmeydanı’nı vermeyeceğiz. Burada durduk büyüdük, burada öleceğiz. Bu mahalle bizim, bizler bu mahallenin çocuklarıyız” denildi.

"BİZ MAHALLEDEN YANAYIZ"

Mahallenin elektriğinin kesilmesi için Avcılar’dan “Bakım var” denerek yollanan BEDAŞ ekiplerinin şirket yetkilisine, “Biz mahalleden yanayız. Kesim yapmayacağız” dediği ve bölgeden ayrıldığı iddia edildi.

"AKP BİTMİŞTİR"

Muhattap olacak kimsenin olmadığını dile getiren bir yurttaş, “Her yere koşarak giderler, neden burada bir yetkili yok? Biz derdimizi kime söyleyeceğiz? AKP bitmiştir. Bundan sonra CHP var, başka yok” şeklinde isyan etti. Engelli çocuğunu banyo yaptırmak için ablasına gittiğini söyleyen bir mahalleli ise Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a tepki göstererek, “Bana devlet hak vermiş, polis benim hakkımı elimden aldı. Belediye benim hakkımı elimden aldı. Haydar Ali Yıldız’ın çoluğundan çocuğundan çıksın. Yıkamaya su bulamasın, bana yaşattığını yaşasın” ifadelerini kullandı.

"İSRAİL’İN FİLİSTİN TAKTİĞ"

Önceki gün olduğu gibi dün de 3350 Ada Sakinleri Derneği Başkanı Şenel Kartal gözaltına alındı. Gözaltına dair konuşan mahallelinin avukatı Onur Cingil, “Gözaltının amacı tamamen İsrail’in Filistin’de uyguladığı taktik gibi. ‘Dernek başkanını alırsak daha rahat hareket ederiz, kitle dağılır’ diye düşünüyorlar. Dün de gözaltına alınmıştı, gittik altık” dedi. 100’e yakın apartmanın elektrik, su ve doğalgazının kesildiğini dile getiren Cingil, “Gerçek şu ki, idare burada 3’te 2 oy çoğunluğunu sağlamadan hukuksuz bir şekilde hareket ediyor. Burada elektrik, su kesilmesi için dahi satışların yapılması gerekiyor. Şu an yapılanın amacı kötü şartlardaki anlaşmaya insanları mecbur bırakmak” ifadelerini kullandı.