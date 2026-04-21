Okul saldırısı nedeniyle iptal edilmişti: CHP'nin, İçişleri Bakanı Çiftçi'ye ziyaretinin saati belli oldu

Şanlıurfa'da meydana gelen okul saldırısının ardından CHP heyetince İçişleri Bakanlığı'na yapılması planlanan ziyaret; Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul baskını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, söz konusu ziyaretin bugün saat 18.30'da gerçekleşeceğini duyurdu.
CHP'NİN BAKANLIK ZİYARETİ BUGÜN OLACAK
Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Bakan; CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Millî Eğitim Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ile birlikte, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye yapacakları ziyarette gündeme dair meselelerin ele alınacağını belirtti.
Bugün saat 18.30'da Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gökan Zeybek ve Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanımız Suat Özçağdaş ile birlikte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret edeceğiz.— Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) April 21, 2026
Gündeme dair değerlendirmelerimizi paylaşacağız.