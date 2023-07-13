Okullarda ‘imama’ Dökmen’den tepki

Yayınlanma: 13.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2023 - 04:00

Eğitimci Prof. Dr. Üstün Dökmen, projenin laik ve bilimsel eğitimle ilgili çelişkilerine dikkat çekti. Projenin içeriğinin zaten Milli Eğitim Bakanlığı’nın görev kapsamında olduğuna değinen Dökmen, “Peki Milli Eğitim bugüne kadar bunu yapamadı da imamlarımız ve müezzinlerimiz mi yapabilecek” sorusunu yöneltti.

Belirlenecek kişilerin eğitim sınırının ne olacağının belirsizliğine işaret eden Dökmen, “İmamlarımız fiziğe, kimyaya, biyolojiye ait bilgilere sahipler mi? Çocuklarımızda bilim sevdası oluşturmak için biyoloji anlatılırken artık teori olmaktan çıkıp ispatlanmış olan evrim konusu da anlatılacak mı?” dedi.

Atanacak görevlilerden öğretmenlik sertifikası istenmeyeceğine dikkat çeken Dökmen, “Bundan böyle okullarımızdaki diğer öğretmenler de sertifikasız çalışabilecekler mi?” ifadelerini kullandı.

Dökmen ayrıca “Uludağ yakın zamanda milli park statüsünden çıkarılmışken, birçok ormanımız maden aramasına açılmışken çocuklarımız çevreye olan duyarlılıklarını nasıl sergileyeceklerdir?” sözleriyle projede belirtilen çevre duyarlılığı ile yaşananlar arasındaki çelişkinin altını çizdi.

