Okulu yıktılar sonra 'İsmet İnönü' adını sildiler

Yayınlanma: 19.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.06.2023 - 04:19

Konya’nın Akşehir ilçesinde 1946’dan beri eğitim veren İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi’ne iki yıl önce “depreme dayanıklılık” testi yapıldı. Lise “güçlendirme” gerekçesiyle, kendi ismini koruyarak bir özel okula taşındı, daha önce bulunduğu bina ise yıkıldı. Nisan ayında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün aldığı kararla Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi’nin bünyesine katılarak ismi tamamen silindi. Böylece Akşehir’in hafızası olan ve önemli insanların yetiştiği okul tarihe karıştı.

ADD: TARİHE SAYGISIZLIK

İnönü’nün isminden rahatsızlık duyulduğunun, göz göre göre bir tarihin silindiğini vurgulayan ADD Akşehir Şube Başkanı Eray Zengin, “Atatürk’e saldıramayanlar İnönü’ye saldırıyor. Artık Akşehir’in İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi adında bir okulu yok. Bu Akşehir’in tarihine yapılan bir saygısızlık” ifadelerini kullandı.

İnönü’nün “Tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum. Suçluların telaşı içindesiniz” sözünü anımsatan Zengin, “Sessiz sedasız önce okulu yıktılar, şimdi de ismini sildiler. İnönü’ye yapılan bu vefasızlık, vicdanları derinden yaralamıştır. Bir an önce bu yanlıştan dönülmeli” dedi.