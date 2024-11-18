Olaylı kongrenin ardından İlay Aksoy'dan istifa açıklaması
Demokrat Parti 15. Olağan Kongresi'nde adaylığı düşürülen GİK üyesi İlay Aksoy, istifa iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.
Demokrat Parti'nin dün gerçekleşen kongresinde, Gültekin Uysal yeniden genel başkan oldu. Kongrede, İlay Aksoy'un adaylığının düşürülmesinin ardından gergin anlar yaşandı. Aksoy, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülerde "Bugün bu partiye darbe yapıldı. Ak Parti'den hiçbir farkınız yok" ifadelerini kullandı.
Kongrenin ardından istifa edeceği öne sürülen Aksoy, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Karar'a konuşan Aksoy, Enginyurt ve Uysal'ın istifa edip etmeyeceğini bilmediğini, fakat kendisinin istifa etmeyeceğini söyledi."Burası benim partim, istifa etmemi gerektirecek bir durum yok" diyen Aksoy, Uysal yönetiminin "60 tane kendi yazdığı delegeden ve bir kadından korktuğunu", bugünkü olayların da bunun neticesi olduğunu söyledi.
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