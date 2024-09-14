Ömer Fethi Gürer: 'Seçimlerde oy kullanan yabancı vatandaşların sayısı açıklanmalı'

Yayınlanma: 14.09.2024 - 10:47

Güncelleme: 14.09.2024 - 10:47

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 2. tur Cumhurbaşkanı Genel Seçimlerinde yurt dışında oy kullanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla ilgili detaylı bir soru önergesi verdi. Gürer, yurt dışında oy kullanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkelere göre dağılımı, seçmen sayısı ve Türkiye’de doğmamış olan vatandaşların seçmen profili gibi konulara ilişkin sorular yöneltti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gürer’in sorularına, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve İçişleri Bakanlığı ile yapılan yazışmaları paylaşarak yanıt verdi.

Tunç, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a atıfta bulunarak, seçmen kütüklerinin adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi bilgilerine dayalı olarak her yıl yeniden düzenlendiğini ve seçim dönemlerinde güncellendiğini belirtti. Tunç, yurt dışı seçmen kütüğünün de yine adres kayıt sistemine dayalı olarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından oluşturulduğunu ifade etti.

"ŞEFFAF OLUNMASI GEREKİYOR"

Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile 28 Mayıs 2023’te yapılan 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanan bazı seçmen gruplarına ilişkin yönelttiği sorulara Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan soruları kapsayıcı bir yanıt alamadığını belirtti.

Özellikle Türkiye’de doğmamış vatandaşlar ve varlık edinerek vatandaşlık hakkı kazanmış seçmenlere yönelik soruların yanıtsız bırakılmasının düşündürücü olduğunu vurgulayan Gürer, bu soruların yanıtlanmamasının kamuoyunda soru işaretlerine yol açtığını belirterek, "Bu verilerin paylaşılmaması, seçim süreçlerindeki şeffaflığa gölge düşürüyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak oy kullanan seçmenlerin profiline dair bilgi eksikliği, özellikle yurt dışından vatandaşlık alan kişilerin sayısı konusunda ciddi belirsizlik yaratıyor" dedi.

Ömer Fethi Gürer, yabancı uyruklu kişilere verilen vatandaşlıkların sayısının giderek arttığını ve bu kişilerin seçimlerde oy kullanma hakkı kazandığını belirterek, "Seçim sonuçlarını etkileyebilecek bu önemli konuda daha şeffaf olunması gerekiyor. Vatandaşlık kazanmış yabancıların sayısı, doğdukları ülkeler ve seçimlerde nasıl bir rol oynadıkları net olarak açıklanmalıdır" ifadelerini kullandı.