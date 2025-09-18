Cumhuriyet Gazetesi Logo
Onbinler Haznedar Meydanı'ndaydı: ‘86 milyon umut var’

18.09.2025 04:00:00
Engin Deniz İpek
CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi Haznedar Meydanı’nda yapıldı. İmamoğlu, ülkeye umudu yeniden getireceklerini vurgularken, Özgür Özel iktidarı demokrasiden ve adaletten korkmakla eleştirdi. Onbinler meydanı doldurdu.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan “Millet İradesine sahip Çıkıyor” mitingleri kapsamında dün akşam onbinler Bahçelievler’deki Haznedar Meydanı’nda buluştu.

Yurttaşlara seslenen CHP lideri Özgür Özel iktidara yüklenerek “Demokrasiden, adaletten korkuyorlar çünkü ülkeye bunlar gerçekten geldiğinde onlar iktidarda olmayacaklar. Ama kaçışı yok. Bu meydanlar demokrasiyi de getirecek, adaleti de!” diye konuştu.

Mitinge “Bizim başımız dik, alnımız açık” mesajı gönderen İmamoğlu ise “Bu ülkenin umudunu iflas ettirmek istiyorlar, asla ettirmeyeceğiz. 86 milyon umut var bu ülkede” diye seslendi.

