Önce vurulan sonra ölümle tehdit edilen Nurtaş Canan yaşamak istiyor, yetkililer duymuyor

Yayınlanma: 29.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.11.2024 - 04:00

İstanbul’da 2020’de 23 yıllık eşi Ragıp Canan’ın silahından çıkan beş kurşunla yaralanan ve yaralandığı sırada öleceğini düşünerek bulunduğu yere, “Annem, babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum” yazısını yazmasıyla hafızalarda yer edinen Nurtaç Canan, aradan geçen dört yıla karşın Ragıp Canan tarafından tehdit edildiğini söyledi. Ragıp Canan’ın önlem için takılan elektronik kelepçeyi kırdığını ve kendisine tehdit mektubu yolladığını öne süren Nurtaç Canan, konuyu yargıya taşıdı.

HÂLÂ BOŞANAMIYOR

Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, Canan’ın tedbir kararını ihlal etmesinden dolayı 10 günlük zorlama hapis cezası verdi.

Cumhuriyet’e konuşan Nurtaç Canan, “Bu adamın dışarı çıkmaması lazım. O çıktığı zaman ben evden dışarı çıkamıyorum. Can güvenliğim yok. Yarım kalan işini gelip bitirecek. Kendisi mesaj yoluyla ses mesajı ve görüntü attı. ‘Seni savcı, hâkim asla elimden alamayacak. Ben seni öldüreceğim’ diye mesajlar attı” dedi. Canan sözlerini şu şekilde noktaladı: “Ben nasıl kurtulurum bu adamdan? Ben bunu cidden herkese soruyorum. Toplam 25 yıldır şiddet görüyorum. Ayrıca hâlâ ben boşanamıyorum. Devletin beni elimden tutarak boşandırması lazımdı. Aradan tam dört yıl geçti” dedi.

ÜÇ KERE ELEKTRONİK KELEPÇE KIRDI

Ragıp Canan, 2020’de yaşanan yaralama olayının ardından 9 yıl hapis cezası aldı, hapishanede kaldığı 3 yılın ardından geçen yıl tahliye edildi. Canan’a elektronik kelepçe takıldı ancak Canan bu kurala da uymayarak 3 kere elektronik kelepçeyi kırdı. Ragıp Canan hakkında”ısrarlı takip” , “tehdit” ve hakaret suçlarından açılan davanın duruşması geçen ay Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme sanığa ısrarlı takip suçundan 2 yıl, tehdit suçundan 1 yıl 3 ay hapis, hakaret suçundan beraat kararı verdi.