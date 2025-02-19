‘Önseçim için üye olun’ çağrısı

Yayınlanma: 19.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.02.2025 - 04:12

Partiye 28 Şubat’a kadar üye olan tüm yurttaşların oy kullanabileceğini anımsatan parti kurmayları, üyelik kampanyası için de yeni hazırlıklar içinde olduğunu belirtti. Bu kapsamda videolar, sosyal medya paylaşımları ve afişler hazırlanacağını aktaran kurmaylar, “Kısa bir sürede 50 bine yakın üye katılımı oldu ama sayı bunun üzerinde” dedi.

Ayrıca; önseçimde aday olacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da üyelik kampanyası için yurttaşlara “Üye olun, mücadelemizi büyütelim” çağrılarını artıracağı belirtiliyor. İmamoğlu’nun son dönemde kendisine açılan davalardan sonra yaptığı açıklamalara dikkat çeken partililer, “Ekrem Bey zaten gerekli meydan okumayı yaptı. Şimdi insanlara da birliktelik çağrısı yapacak” diyor. İmamoğlu’nun adaylığının resmileşmesinden sonra genel siyasete yönelik yorumlarının da artacağı, Özel’le ortak programlar yaparak hükümet programını paylaşacağı belirtiliyor.

CHP’nin 23 Mart’ta yapacağı önseçimden sonra anayasaya göre adayı resmen Meclis grubu seçeceği için 31 Mart öncesi de önseçimden çıkan isim için Meclis grubunda da bir oylama yapılabileceği söyleniyor. Böylece CHP’nin resmen “Seçime hazırız” mesajını kuvvetli bir şekilde vereceği aktarılıyor.