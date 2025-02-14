Önseçimle partiyi halka açan CHP’de diğer partilerle ittifaklara nasıl bakılıyor: Görüşmeleri aday yapar

Yayınlanma: 14.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.02.2025 - 04:00

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını önseçimle belirleyeceğini duyurmasının ardından “Diğer partiler dışlanarak aday belirlenirse ittifaklar ne olacak?”, “Önseçimde aday olmayan Mansur Yavaş, bağımsız aday olur mu?” gibi sorular gündeme geldi.

Hem muhalefetin içinden hem de kamuoyundan gelen bu eleştirileri değerlendiren CHP kurmayları, ittifaklarla ilgili “Her şeyden önce CHP’nin cumhurbaşkanı adayını çıkartıyoruz. Ayrıca adayını ilk açıklayan parti de değiliz. Muhalefet partilerinden adaylarını açıklayanlar oldu. Biz ittifaka kapalı bir parti değiliz. Ancak adayımızı üyelere sormak en doğal hakkımız. Hatta buna bir sınır da koymadık. İsteyen herkese ‘28 Şubat’a kadar gelin, partiye üye olun. İstediğiniz kişiyi aday yapın’ dedik. Yani partiyi içine kapatmayı geçtik, halka açtık. Bundan sonra üyelerimiz bir aday belirleyecek ve ileride bir ittifak yaparsak, görüşmelerini de oy adayımız yapacak” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın partiden bağımsız aday olma ihtimalini “olası bulmadıklarını” söyleyen kurmaylar, “Mansur Bey, ‘Birlikteliği bozmam’ diyor. Partiden ayrılıp bağımsız aday olma gibi bir hamlesi olmayacaktır” yorumunu yaptı.

‘YAVAŞ’ İHTİMALİ KALKMADI

Parti yönetiminin önseçim kararını “erken” diyerek eleştiren bazı milletvekilleri ise Yavaş’ın 100 bin imza toplayarak aday olabileceğini söylüyor ve adaylık ihtimalinin raftan kalkmadığını vurguluyor. Şu an için sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu bir önseçim sürecinin gözüktüğünü söyleyen vekiller, “Mansur Bey’le Ekrem Bey’i kazanacak bir formül geliştirilemedi. Şimdi tek adaylı bir önseçime katılım az olursa ne olacak? ‘Partide motivasyon yok, heyecan oluşturmadı’ gibi eleştiriler gelecektir. Ya da oy vermeye gidenlerden tek adaylı bir seçimi eleştirip boş oy atanlar olursa, kötü gözükecektir. Böyle bir senaryoda Mansur Bey de önseçimin oy oranından yüksek bir imza toplayıp aday olursa o zaman ne olacak?” gibi endişelerini dile getiriyor.

Parti yönetimi ise bu endişelere karşı “CHP’de mutlaka seçimlerde bir aday daha çıkar. Ama çıkmasa bile parti üyeleri yüksek bir katılım göstererek adayına sahip çıkar” yanıtını veriyor.

‘İKİ KİŞİLİK BİR SENARYO YOK’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı için önseçime katılmayacağını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bağımsız aday olacağı iddiasına ilişkin “Bizim öyle bir senaryomuz yok. Benim iki belediye başkanım da ismi geçen iki değerli arkadaşımız da ‘Partim bir görev verirse oradayım. Partimin verdiği kararlara saygılıyım’ dedikten sonra ben bu gereksiz tartışmalara yanıt vermeyi doğru bulmam” dedi.

DEVA Partisi ve Demokrat Parti’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunan CHP lideri Özel, “Erken seçim sandığını talep ettiğimiz bu süreçte sandık görevlilerinin tespitinden, bir iktidar programına evrilmesini ümit ettiğimiz program çalışmalarımıza ve cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine yönelik olarak CHP’nin kendi içinde sürdürdüğü çalışmalara ilişkin de bilgi verme imkânı buldum” dedi.

CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak önseçime katılmayacağını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bağımsız aday olma ihtimalini değerlendirdi. Özel, “Sayın Yavaş da Sayın Ekrem İmamoğlu da tüm üyelerinin vereceği kararlara saygılı olduklarını, partinin başarısı için çaba göstereceklerini, ana hedefin CHP’yi iktidar yapmak olduğunu; fedakârlıksa fedakarlık, sorumluluksa sorumluluk makamlarına hazır olduklarını konuştu. Ama bambaşka değerlendirme yapmak isteyen arkadaşlar var. Ne için gerek duyuyorlar gerçekten bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan sonra DP lideri Gültekin Uysal’ı DP Genel Merkezi’nde ziyaret eden Özel, muhalefete yargı üzerinden yapılan baskıları ele aldıklarını aktardı.

‘OPERASYONU BEKLEMEYİZ’

Özel, “İstanbul’da cumhuriyet başsavcısı eliyle bir siyasi operasyon gerçekleştiriliyor. Hangi evresinde olduğunu bilmiyoruz ama sonuna gelmediğini biliyoruz. Onların niyetlendiği sona bekleyerek ve izleyerek katlanacak halimiz yok” ifadelerini kullandı. Uysal ise “Bugün muhalefet abluka altındadır. Bu da topyekûn mücadeleyle yıkılabilir” mesajını verdi.