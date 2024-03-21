Öntürk ve Yeşildağ’dan suç duyurusu

Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:12

Güncelleme: 21.03.2024 - 10:12

Zan’a ait “rüşvet” konuşmalarının ses kaydında adı geçen isimlerden Cumhur İttifakı’nın Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Öntürk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, son günlerde Hatay’ı meşgul eden “gerçek dışı ses kaydı ile teşkilatına ve kendisine yönelik bir itibar suikastı düzenlendiğini” belirtti. Milletin gücünün ve tercihlerinin üzerinde bir irade tanımadıklarını dile getiren Öntürk, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kampanyamızın ilk gününden itibaren hukuka, demokratik teamüllere ve siyasi centilmenliğe riayet ediyoruz. Kapı kapı gezip Hatayımızın her köşesinde kendimizi, projelerimizi ve şehrimizi eskisinden daha ihtişamlı hale kavuşturacağımız yol haritamızı anlatıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar 1 Nisan sabahından itibaren Hatay’da tertemiz bir siyaset sayfasının açılmasına ve güçlü bir yerel kalkınma hamlesinin başlamasına engel olamayacaklar. Görüyorum ki belediyecilik karnesi kırıklarla dolu olduğu ve şehrimizi en temel yerel hizmetlerden mahrum bıraktıkları için sokağa çıkamayanlar, kirli ve karanlık yöntemlere bel bağlayıp, siyaseti manipülasyonlarla dizayn etmeye çalışıyorlar. Hemşehrilerimiz bunların kimler olduğunu çok iyi bilmektedir. Şeref ve haysiyetime zarar vermeye yönelik bu eylemleri yöneten şahıslar başta olmak üzere, onlarla birlikte hareket eden tüm şüphelilerin ‘alenen hakaret’ suçunu oluşturdukları gerekçesiyle ifadelerinin alınması, suça konu eylemleri gerçekleştiren tüm şahısların tespit edilmesi, ne yöntemle ve ne şekilde hazırlandığı bilinmeyen gerçek dışı kayıtların Türkiye İşçi Partisi’ne ve Sözcü TV’ye kim veya kimler tarafından gönderildiğinin belirlenmesi, ilgili yerlerle yazışma yapılarak soruşturma işlemlerinin yürütülmesi amacıyla suç duyurusunda bulunduğumu kamuoyuna saygıyla bildiririm.”

‘HESAP VERECEKLER’

AKP Hatay Milletvekili Adem Yeşildal da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Hatay siyasetini kirletmek isteyenlere karşı Hatay Cumhuriyeti Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Failler, azmettiricileri ve bu iftirayı yayanlar yargı önünde hesap vereceklerdir” ifadelerini kullandı.